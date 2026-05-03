Ime Udoka n’est pas menacé à Houston

À Houston, la déception est réelle, mais elle ne devrait pas déboucher sur une révolution. Battus dès le premier tour, les Rockets vont devoir digérer une fin de saison frustrante, surtout après l’arrivée de Kevin Durant et les ambitions d’un groupe calibré pour viser plus haut. Mais selon Yahoo Sports, Ime Udoka n’est pas sur la sellette.

Le technicien devrait bien être de retour sur le banc texan la saison prochaine, tout comme Rafael Stone dans les bureaux. La franchise ne prévoit donc pas, à ce stade, de sacrifier son entraîneur ni son GM, malgré les critiques sur l’attaque, les rotations ou l’incapacité à franchir un cap en playoffs.

La logique de Houston est claire : depuis l’arrivée d’Ime Udoka, les Rockets ont retrouvé une identité et une place dans le haut de tableau à l’Ouest. Après une première saison à l’équilibre, la franchise a enchaîné deux campagnes à plus de 50 victoires. Pour la direction, le bilan d’ensemble pèse davantage que l’amertume d’une série perdue.

Prolongé il y a quelques mois

Cela ne veut pas dire que l’intersaison sera calme. Les Rockets savent qu’ils doivent mieux entourer Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson et Jabari Smith Jr, notamment avec davantage de création et d’adresse. Houston aurait aussi regretté de ne pas avoir été plus agressif à la « trade deadline », en particulier à la mène, alors que Coby White et Ayo Dosunmu étaient notamment disponibles à Chicago, et finalement pas très chers.

Mais le diagnostic interne semble davantage pointer vers des ajustements d’effectif qu’un changement de pilote. Avec un effectif en meilleure santé, notamment Fred VanVleet, Steven Adams et Kevin Durant, les Rockets estiment encore pouvoir se rapprocher du Thunder ou des Spurs dans une conférence Ouest toujours aussi dense.

Ime Udoka devrait donc rester aux commandes. Une logique renforcée par sa prolongation signée il y a quelques mois, preuve que Houston l’imagine toujours comme l’homme fort de son projet.