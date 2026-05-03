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Ime Udoka n’est pas menacé à Houston

Publié le 3/05/2026 à 17:28 Twitter Facebook

Malgré une nouvelle élimination au premier tour des playoffs, les Rockets ne devraient pas changer de cap. Ime Udoka, comme le GM Rafael Stone, conserve la confiance de sa direction.

Ime UdokaÀ Houston, la déception est réelle, mais elle ne devrait pas déboucher sur une révolution. Battus dès le premier tour, les Rockets vont devoir digérer une fin de saison frustrante, surtout après l’arrivée de Kevin Durant et les ambitions d’un groupe calibré pour viser plus haut. Mais selon Yahoo Sports, Ime Udoka n’est pas sur la sellette.

Le technicien devrait bien être de retour sur le banc texan la saison prochaine, tout comme Rafael Stone dans les bureaux. La franchise ne prévoit donc pas, à ce stade, de sacrifier son entraîneur ni son GM, malgré les critiques sur l’attaque, les rotations ou l’incapacité à franchir un cap en playoffs.

La logique de Houston est claire : depuis l’arrivée d’Ime Udoka, les Rockets ont retrouvé une identité et une place dans le haut de tableau à l’Ouest. Après une première saison à l’équilibre, la franchise a enchaîné deux campagnes à plus de 50 victoires. Pour la direction, le bilan d’ensemble pèse davantage que l’amertume d’une série perdue.

Prolongé il y a quelques mois

Cela ne veut pas dire que l’intersaison sera calme. Les Rockets savent qu’ils doivent mieux entourer Kevin Durant, Alperen Sengun, Amen Thompson et Jabari Smith Jr, notamment avec davantage de création et d’adresse. Houston aurait aussi regretté de ne pas avoir été plus agressif à la « trade deadline », en particulier à la mène, alors que Coby White et Ayo Dosunmu étaient notamment disponibles à Chicago, et finalement pas très chers.

Mais le diagnostic interne semble davantage pointer vers des ajustements d’effectif qu’un changement de pilote. Avec un effectif en meilleure santé, notamment Fred VanVleet, Steven Adams et Kevin Durant, les Rockets estiment encore pouvoir se rapprocher du Thunder ou des Spurs dans une conférence Ouest toujours aussi dense.

Ime Udoka devrait donc rester aux commandes. Une logique renforcée par sa prolongation signée il y a quelques mois, preuve que Houston l’imagine toujours comme l’homme fort de son projet.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 3.2 0.8 0.9 1.8 26.0
Alperen Sengun 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.2 1.2 1.1 3.3 20.4
Amen Thompson 79 37:23 53.4 21.6 77.9 3.0 4.8 7.8 5.3 2.4 1.5 0.6 2.2 18.3
Jabari Smith Jr. 77 35:08 45.0 36.3 77.5 1.4 5.5 6.9 1.9 1.4 0.7 0.9 2.5 15.8
Reed Sheppard 82 26:11 43.0 39.4 80.2 0.3 2.6 2.9 3.4 1.5 1.5 0.7 2.0 13.5
Tristen Newton 1 12:00 44.4 40.0 66.7 2.0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 12.0
Tari Eason 60 25:49 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 1.4 1.2 0.5 2.3 10.5
Steven Adams 32 22:49 50.4 0 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.1 0.7 0.6 1.7 5.8
Aaron Holiday 57 13:42 41.7 39.4 85.4 0.2 0.8 1.0 1.1 0.7 0.5 0.1 1.3 5.5
Josh Okogie 78 17:22 42.5 38.5 59.4 1.0 1.5 2.6 0.9 0.5 0.8 0.2 1.4 4.5
Clint Capela 75 12:21 52.0 50.0 57.7 2.1 2.5 4.6 0.7 0.5 0.5 0.8 1.0 3.8
Dorian Finney-smith 37 16:45 33.3 27.0 88.9 0.9 1.6 2.5 1.0 0.6 0.4 0.2 1.6 3.3
Jae'sean Tate 46 8:48 51.4 31.3 63.6 0.7 0.9 1.6 0.5 0.3 0.2 0.1 1.0 2.8
Jd Davison 28 7:47 37.5 25.0 68.4 0.1 1.1 1.2 1.3 0.3 0.2 0.2 0.6 2.5
Jeff Green 30 5:50 36.8 27.3 100.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 0.4 2.2
Isaiah Crawford 14 6:34 41.7 23.1 83.3 0.2 0.9 1.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 2.0

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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