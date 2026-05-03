Alperen Sengun confronté à des rumeurs de transfert

Avec 20.4 points, 8.9 rebonds et 6.2 passes de moyenne, Alperen Sengun a encore franchi un cap cette saison. À 23 ans, l’intérieur de Houston fait clairement partie des pivots les plus créatifs de sa génération, capable d’organiser le jeu depuis le poste haut, de punir dos au cercle et de faire vivre l’attaque autour de lui.

Mais les playoffs ont aussi rappelé une réalité plus inconfortable : être un très bon joueur de saison régulière ne suffit pas toujours lorsque les défenses se resserrent et obligent les stars à répondre possession après possession.

Face aux Lakers, il a souvent dû porter une attaque privée de plusieurs relais majeurs. Les blessures de Fred VanVleet, Steven Adams et Kevin Durant ont évidemment pesé lourd, et le Turc a manqué de soutien régulier pour prolonger la série. Mais son propre impact a aussi été plus irrégulier qu’attendu, notamment lorsque Los Angeles a densifié la raquette, varié les prises à deux et forcé Houston à jouer sur demi-terrain, avec moins d’espaces à utiliser.

Car si Alperen Sengun reste un créateur rare à son poste, son profil pose encore question dans une série de playoffs. Défensivement, il peut être ciblé, notamment lorsque les adversaires l’obligent à monter plus haut sur le pick-and-roll. Offensivement, son absence d’adresse extérieure régulière permet aux défenses de densifier la raquette et de couper les lignes de passe. Des limites qui ne remettent pas en cause son talent, mais qui expliquent pourquoi Houston peut encore se demander s’il est réellement une première option.

« Personne n’était prêt à voir la saison se terminer, évidemment. Ça fait mal, mais on est fiers les uns des autres. Je suis fier de la manière dont on s’est battus jusqu’au bout. Les gens nous avaient enterrés, mais nous n’avons pas lâché », rappelle-t-il, alors que les Rockets avaient été menés 3-0. « Ça fait vraiment, vraiment mal de rentrer à la maison en mai. Ce n’était pas l’objectif en début de saison. Mais c’est comme ça. »

De plus en plus leader

La bonne nouvelle, c’est que Sengun s’affirme de plus en plus dans son rôle de leader, comme on a pu le constater au cœur de la série face aux Lakers. Le Turc n’hésite ainsi plus à prendre la parole.

« J’avais eu un été important avec l’équipe nationale. J’étais un leader là-bas aussi. J’ai appris beaucoup de choses, et je voulais les ramener ici » poursuit-il à propos de ce changement de statut. « Je suis content de ce que j’ai fait, mais je peux toujours faire mieux. Il faut juste continuer à apprendre… Je dois progresser sur plein de choses, physiquement comme mentalement. Cette saison, il y a eu beaucoup de hauts et de bas pour moi. Mais je n’ai pas lâché. J’ai toujours confiance en moi. Je savais que j’allais revenir. Je suis un guerrier. »

Ce qu’il n’avait sans doute pas prévu, c’est que son nom apparaisse dans les rumeurs de transfert. À Houston, la direction n’a que le titre en tête, et on peut s’attendre à un nouvel été agité dans le Texas.

« Je ne peux rien faire au sujet de ces conversations. C’est comme ça. On vit avec. C’est le boulot du ‘front office’ de gérer ça, je n’y peux rien. Mais que je parte ou que je reste ici, je vais simplement continuer à faire ce que je fais » conclut-il. Reste que la question est désormais posée : Alperen Sengun est-il la pierre angulaire définitive du projet des Rockets, ou une pièce majeure susceptible d’être sacrifiée si une opportunité plus sûre se présente ?

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.