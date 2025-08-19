Alperen Sengun et Kevin Durant ambitieux pour les Rockets

Même s'il a perdu Jalen Green, qu'il considère comme un frère, dans l'opération, Alperen Sengun ne peut que se réjouir de voir Kevin Durant poser ses valises à Houston cet été. Il l'avait exprimé ainsi il y a presque trois semaines : « Je suis impatient de jouer avec Kevin Durant. Tout le monde est impatient de jouer avec lui. Son âge n'a pas d'importance. En fin de compte, c'est Kevin Durant et je ne doute pas qu'il apportera beaucoup à l'équipe. »

L'intérieur turc a confirmé ces propos dans une longue interview donnée à un média turc. « Je lui ai laissé deux semaines pour s'installer et, ensuite, je lui ai envoyé un message. Je lui ai écrit : ‘Bienvenue dans l'équipe, je suis impatient de jouer avec toi. On va faire une grande année'. »

« Faire de grandes choses cette saison »

L'ancien des Warriors et des Suns a-t-il renvoyé la balle ? « Il m'a immédiatement répondu en disant : ‘On va faire de grandes choses cette saison'. »

Alperen Sengun le disait au début du mois, « notre objectif, c'est le titre », même s'il est conscient que cela va avec des attentes fortes. « Il y aura une grande pression mais l'équipe a la force de pouvoir gérer ça. On est des soldats. Il y a Ime Udoka et ses soldats. Tout le monde est extrêmement concentré et travaille dur. J'espère qu'on va vivre cette excitation et qu'on va permettre aux autres de vivre la même chose. »

Si les Rockets ont fait venir Kevin Durant pour passer ce cap, la concurrence aussi a fait des ajustements et sera encore très forte en 2025/26. « La conférence Ouest est dangereuse. Il n'y a aucune mauvaise équipe. Mais c'est bien pour nous car ça va nous préparer pour les playoffs. On est plus concentré quand on affronte de bonnes équipes », conclut le All-Star de Houston.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 ☆ HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.