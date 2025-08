À l’Euro, Alperen Sengun veut remettre la Turquie sur le podium

Faudra-t-il se méfier de la Turquie à l'Euro 2025 ? Placés dans le groupe A avec la Serbie, la Lettonie, la République tchèque, l'Estonie et le Portugal, les « 12 Géants » ont des arguments avec leur All-Star NBA, Alperen Sengun. Adem Bona, des Sixers, devrait également être de la partie, pour la première fois dans la catégorie séniors.

Le coach Ergin Ataman disposera aussi de Shane Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ou Omer Yurtseven. De quoi former un noyau solide, qui va tenter d'effacer les déceptions des dernières compétitions.

« Je suis toujours enthousiaste de jouer pour l'équipe nationale. Se battre pour mon pays et jouer avec mes amis est une sensation très différente de celle que l'on ressent en NBA » assure le pivot des Rockets. « Nous n'avons pas connu de succès majeur depuis longtemps. Et j'espère que nous pourrons avoir du succès cet été ».

Impatient de jouer avec Kevin Durant

Avec l'objectif de monter sur le podium. Ce que la Turquie n'a fait qu'une fois à l'EuroBasket, en 2001…

« Nous allons travailler dur et faire de notre mieux. L'objectif, bien sûr, est de remporter une médaille. Celui qui le voudra le plus l'emportera. Nous avons une très bonne équipe. Si tout le monde est concentré et joue avec l'envie de gagner, nous accomplirons de grandes choses. Et je crois que nous pouvons remporter une médaille. »

D'ailleurs, les ambitions d'Alperen Sengun ne se limitent pas à l'EuroBasket.

« Notre objectif, c'est le titre » répond-il lorsqu'on l'interroge au sujet des ambitions des Rockets pour la saison prochaine. « C'est l'objectif de tout le monde. J'espère que nous pourrons l'offrir à la ville de Houston. Je suis impatient de jouer avec Kevin Durant. Tout le monde est impatient de jouer avec lui. Son âge n'a pas d'importance. En fin de compte, c'est Kevin Durant et je ne doute pas qu'il apportera beaucoup à l'équipe. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 ☆ HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.