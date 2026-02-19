Kevin Durant a-t-il critiqué ses coéquipiers sur les réseaux sociaux ?

Irréprochable avec les Rockets sur les parquets (25.8 points, 5.3 rebonds et 4.4 passes), Kevin Durant l’est-il tout autant en dehors ? À en croire certains internautes, pas vraiment.

Car ce week-end, en marge du All-Star Game, des captures d’écran provenant de la plateforme X/Twitter sont apparues, avec des commentaires émis par un compte anonyme (@getoffmydickerson) visant plusieurs de ses coaches et coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui. Problème : ce compte serait selon des « détectives du Web » un compte caché de Kevin Durant…

Cela va de Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr (Golden State) à Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. (Houston), en passant par Devin Booker et Frank Vogel (Phoenix). Et c’est plus ou moins grossier, entre comparaisons à des dictateurs, insultes et critiques sur le jeu de certains.

De simples « bêtises » de Twitter ?

L’affaire a en tout cas pris assez d’ampleur pour que Kevin Durant soit interrogé sur le sujet : « Je sais que vous devez poser ces questions, mais je ne suis pas là pour répondre aux bêtises de Twitter » a-t-il déclaré après son entraînement, mercredi. « Mais je comprends que vous faites votre métier en les posant. Sauf que mes coéquipiers savent ce qu’il en est, nous sommes concentrés depuis le début de la saison. On a livré un très bon entraînement [hier] et on a hâte d’entamer notre road-trip. »

Ce n’est pas la première fois que le futur Hall of Famer, particulièrement actif sur X/Twitter, est accusé de se cacher derrière des comptes anonymes (ou « burner accounts ») pour faire passer des messages et pour pouvoir s’exprimer plus librement. Dans plusieurs podcasts, il avait lui-même reconnu en utiliser.

Reste que cette polémique survient à un moment où Kevin Durant est apparu frustré sur les parquets, vis-à-vis de certains de ses coéquipiers, les Rockets (33 victoires – 20 défaites) affichant de vraies limites. Dont Alperen Sengun, à qui il avait carrément demandé de « jouer un peu en défense » lors d’une défaite contre les Hornets.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 50 36:42 50.6 40.3 88.0 0.5 4.8 5.3 4.4 2.0 0.8 3.2 0.9 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.