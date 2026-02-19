Kevin Durant a-t-il critiqué ses coéquipiers sur les réseaux sociaux ?

Irréprochable avec les Rockets sur les parquets (25.8 points, 5.3 rebonds et 4.4 passes), Kevin Durant l’est-il tout autant en dehors ? À en croire certains internautes, pas vraiment.
Car ce week-end, en marge du All-Star Game, des captures d’écran provenant de la plateforme X/Twitter sont apparues, avec des commentaires émis par un compte anonyme (@getoffmydickerson) visant plusieurs de ses coaches et coéquipiers d’hier et d’aujourd’hui. Problème : ce compte serait selon des « détectives du Web » un compte caché de Kevin Durant…
Cela va de Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr (Golden State) à Alperen Sengun et Jabari Smith Jr. (Houston), en passant par Devin Booker et Frank Vogel (Phoenix). Et c’est plus ou moins grossier, entre comparaisons à des dictateurs, insultes et critiques sur le jeu de certains.
De simples « bêtises » de Twitter ?
L’affaire a en tout cas pris assez d’ampleur pour que Kevin Durant soit interrogé sur le sujet : « Je sais que vous devez poser ces questions, mais je ne suis pas là pour répondre aux bêtises de Twitter » a-t-il déclaré après son entraînement, mercredi. « Mais je comprends que vous faites votre métier en les posant. Sauf que mes coéquipiers savent ce qu’il en est, nous sommes concentrés depuis le début de la saison. On a livré un très bon entraînement [hier] et on a hâte d’entamer notre road-trip. »
Ce n’est pas la première fois que le futur Hall of Famer, particulièrement actif sur X/Twitter, est accusé de se cacher derrière des comptes anonymes (ou « burner accounts ») pour faire passer des messages et pour pouvoir s’exprimer plus librement. Dans plusieurs podcasts, il avait lui-même reconnu en utiliser.
Reste que cette polémique survient à un moment où Kevin Durant est apparu frustré sur les parquets, vis-à-vis de certains de ses coéquipiers, les Rockets (33 victoires – 20 défaites) affichant de vraies limites. Dont Alperen Sengun, à qui il avait carrément demandé de « jouer un peu en défense » lors d’une défaite contre les Hornets.
|Kevin Durant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|OKC
|80
|34:36
|43.0
|28.8
|87.3
|0.9
|3.5
|4.4
|2.4
|1.5
|1.0
|2.9
|0.9
|20.3
|2008-09
|OKC
|74
|38:59
|47.6
|42.2
|86.3
|1.0
|5.5
|6.5
|2.8
|1.8
|1.3
|3.0
|0.7
|25.3
|2009-10
|OKC
|82
|39:30
|47.6
|36.5
|90.0
|1.3
|6.3
|7.6
|2.8
|2.1
|1.4
|3.3
|1.0
|30.1
|2010-11
|OKC
|78
|38:57
|46.2
|35.0
|88.0
|0.7
|6.1
|6.8
|2.7
|2.0
|1.1
|2.8
|1.0
|27.7
|2011-12
|OKC
|66
|38:35
|49.6
|38.7
|86.0
|0.6
|7.4
|8.0
|3.5
|2.0
|1.3
|3.8
|1.2
|28.0
|2012-13
|OKC
|81
|38:30
|51.0
|41.6
|90.5
|0.6
|7.3
|7.9
|4.6
|1.8
|1.4
|3.5
|1.3
|28.1
|2013-14
|OKC
|81
|38:33
|50.3
|39.1
|87.3
|0.7
|6.7
|7.4
|5.5
|2.1
|1.3
|3.5
|0.7
|32.0
|2014-15
|OKC
|27
|33:49
|51.0
|40.3
|85.4
|0.6
|6.0
|6.6
|4.1
|1.5
|0.9
|2.7
|0.9
|25.4
|2015-16
|OKC
|72
|35:48
|50.5
|38.7
|89.8
|0.6
|7.6
|8.2
|5.0
|1.9
|1.0
|3.5
|1.2
|28.2
|2016-17
|GS
|62
|34:32
|53.7
|37.5
|87.5
|0.6
|7.6
|8.3
|4.8
|1.9
|1.1
|2.2
|1.6
|25.1
|2017-18
|GS
|68
|34:11
|51.6
|41.9
|88.9
|0.5
|6.4
|6.8
|5.4
|2.0
|0.7
|3.0
|1.8
|26.4
|2018-19
|GS
|78
|34:38
|52.1
|35.3
|88.5
|0.4
|5.9
|6.4
|5.9
|2.0
|0.7
|2.9
|1.1
|26.0
|2020-21
|BKN
|35
|33:03
|53.7
|45.0
|88.2
|0.4
|6.7
|7.1
|5.6
|2.0
|0.7
|3.4
|1.3
|26.9
|2021-22
|BKN
|55
|37:13
|51.8
|38.3
|91.0
|0.5
|6.9
|7.4
|6.4
|2.1
|0.9
|3.5
|0.9
|29.9
|2022-23
|BKN
|39
|35:58
|55.9
|37.6
|93.4
|0.4
|6.4
|6.7
|5.3
|2.4
|0.8
|3.5
|1.5
|29.7
|2022-23
|PHO
|8
|33:38
|57.0
|53.7
|83.3
|0.4
|6.0
|6.4
|3.5
|0.9
|0.3
|2.5
|1.3
|26.0
|2023-24
|PHO
|75
|37:13
|52.3
|41.3
|85.6
|0.5
|6.1
|6.6
|5.0
|1.8
|0.9
|3.3
|1.2
|27.1
|2024-25
|PHO
|62
|36:32
|52.7
|43.0
|83.9
|0.4
|5.7
|6.0
|4.2
|1.7
|0.8
|3.1
|1.2
|26.6
|2025-26
|HOU
|50
|36:42
|50.6
|40.3
|88.0
|0.5
|4.8
|5.3
|4.4
|2.0
|0.8
|3.2
|0.9
|25.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.