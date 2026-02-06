Une nouvelle contre-performance pour les Rockets

« En tant que staff, nous devrions avoir honte. Mais les joueurs sur le terrain devraient aussi avoir honte. Il manque cette motivation supplémentaire. Nous n’avons pas cela tous les soirs. » Les propos d’Ime Udoka avaient été forts après la défaite contre les Celtics. Ils appelaient logiquement une réponse des Rockets, dès le lendemain lors de la réception des Hornets, équipe en forme du moment.

Est-elle arrivée ? « Ce n’était pas différent. Aucune différence », répond le coach texan suite la défaite, la deuxième de suite. « Ce qu’on a vu hier, on l’a vu à nouveau ce jeudi. Il n’y a pas eu de combat, ni d’agression. Dans le passé, même sans la victoire, il y avait au moins ça. En ce moment, on fait les mêmes erreurs encore et encore. »

Que la meilleure équipe de la NBA au rebond soit dominée par les Hornets, c’est effectivement le signe que Kevin Durant et sa bande sont passés à côté de leur rencontre. « C’était une mauvaise performance », confirme le sixième meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. « Ils avaient le contrôle du match. Ils ont vu certaines choses et ont exploité cela. »

Alperen Sengun est dans le dur

Si les efforts du groupe sont moins présents, c’est parce que les efforts individuels ne sont plus faits. C’est l’analyse d’Ime Udoka. « C’est dur quand plusieurs joueurs sont dans le dur. Reed Sheppard et Alperen Sengun ne sont pas en forme offensivement. Mais il faut tout de même faire le jeu pour les autres, ne pas seulement penser que le shoot peut avoir de l’impact. On peut faire autre chose, défendre aussi. »

Le Turc est particulièrement en difficulté depuis quelques jours. Ses 7 points à 3/11 au shoot contre Charlotte le confirment, puisqu’il tourne à seulement 16.7 points de moyenne depuis six matches – et cette moyenne est « sauvée » par ses 39 points contre Indiana. Mais ses pourcentages ne le sont pas : 36% de réussite au shoot, 20% à 3-pts et 65% aux lancers-francs…

« Avant les autres, je dois me regarder dans la glace et jouer tous les soirs comme un All-Star. Jouer comme le meilleur joueur sur le terrain. C’est ainsi que je dois jouer », annonce-t-il, alors que les Rockets vont affronter le Thunder et deux fois les Clippers avant la coupure du All-Star Game. Pas facile donc, mais il faut réagir.

« On ne pas s’enfoncer encore davantage dans la négativité », prévient Kevin Durant. « Je peux parler toute la journée de ce qu’il faudrait faire ou de la mentalité à avoir. Ça n’a pas d’importance. On doit le faire, on doit faire notre boulot. »