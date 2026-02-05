Ime Udoka et Alperen Sengun sur les nerfs

Alors qu’ils étaient plutôt sur une bonne dynamique, avec trois victoires de suite et un retour dans le Top 4 de la conférence Ouest, les Rockets ont coulé à domicile face à des Celtics pourtant privés de Jaylen Brown…

Bousculés par les soldats du Massachusetts, les joueurs du Texas ont eu les oreilles qui sifflaient après la défaite.

« En tant que staff, nous devrions avoir honte. Mais les joueurs sur le terrain devraient aussi avoir honte » a lâché Ime Udoka, expulsé pour s’en être pris aux arbitres, qui explique que son groupe n’a pas aussi faim que l’an passé. « Il manque cette motivation supplémentaire. Nous n’avons pas cela tous les soirs. »

L’entraîneur a été rejoint aux vestiaires par Alperen Sengun, expulsé pour avoir insulté l’arbitre Jenna Reneau dans le quatrième quart-temps. Le symbole d’une soirée frustrante à tous les niveaux pour les Rockets.

« L’énergie était mauvaise », a conclu Kevin Durant. « Il n’y avait aucune fluidité dans le jeu offensif. » Un constat validé par Ime Udoka, sauf que le coach n’a cette fois pas hésité à égratigner le double MVP des Finals, d’abord indirectement puis directement, en regrettant qu’il reste trop statique en attaque.

Kevin Durant et Reed Sheppard critiqués

« Il doit bouger. Nous avons des systèmes en backdoor quand ils défendent de cette manière, où les gars doivent faire des écrans pour le libérer. Mais pour ça, il faut aussi qu’il bouge. »

Interrogé sur ce point, Kevin Durant a expliqué qu’il avait cherché à espacer le jeu pour ses coéquipiers, et qu’il aurait certainement pu être plus agressif afin d’aller chercher le ballon. « Je peux aller chercher un peu plus le ballon. Faire plus d’écrans… Parfois, il faut simplement aller chercher le ballon », a-t-il répondu.

Enfin, Ime Udoka a aussi critiqué le manque d’agressivité et d’intensité défensive de Reed Sheppard.

« Il doit être plus compétitif et gommer les faiblesses qu’il a en défense. Il doit y être solide », a ainsi conclu l’entraîneur. « Je pense qu’il avait très bien commencé la saison, mais il a régressé depuis. »