Karl-Anthony Towns salue l’impact de Tom Thibodeau aux Knicks

À Minneapolis puis à New York, Karl-Anthony Towns a eu l’occasion de croiser la route de Tom Thibodeau. Leur relation n’a pas toujours été simple, notamment dans le Minnesota, mais leurs retrouvailles chez les Knicks s’étaient révélées bien plus réussies.

Invité du podcast du New York Times, « KAT » a ainsi tenu à mettre en lumière l’importance de « Thibs » dans le titre remporté par les Knicks en juin dernier.

« Les deux entraîneurs ont réalisé un travail incroyable : l’un nous a menés jusqu’en finale de conférence, où nous avons échoué de peu, et l’autre a hérité de l’équipe construite par Thibs », a-t-il expliqué. « À partir de là, il a su apporter son propre style et sa propre personnalité pour nous aider à gagner le titre. Mais cela ne signifie pas que Thibs n’était pas l’homme de la situation ou qu’il n’était pas à la hauteur. »

Karl-Anthony Towns a ensuite insisté sur la réussite de la carrière du double Coach de l’année.

« Il a toujours été à la hauteur, et il a une bague pour le prouver. Thibs est un coach incroyable et une personne formidable. Observer son évolution depuis l’époque où je jouais pour lui dans le Minnesota jusqu’à mon passage chez les Knicks, ça a été incroyable. Tout cela nous a encore plus rapprochés. Il mérite énormément de crédit. »

Mike Brown a prolongé son travail

C’est finalement avec Mike Brown, qui est quand même « l’anti-Thibodeau », que la franchise new-yorkaise est parvenue à aller au bout, 53 ans après son précédent titre. Sans opposer les deux techniciens, Karl-Anthony Towns a également salué les ajustements opérés par son entraîneur actuel.

« Il a construit à partir des excellentes fondations posées par Thibs, en y ajoutant son propre style et sa touche personnelle », a poursuivi l’intérieur All-Star. « Je trouve qu’il a réalisé un travail remarquable pour trouver les associations qui fonctionnaient et placer les bons joueurs dans les bonnes situations au bon moment. »

Landry Shamet et Ariel Hukporti ont notamment répondu présent en playoffs, tandis que Mitchell Robinson, Jose Alvarado ou Mohamed Diawara ont également eu un rôle important. En saison régulière, Tyler Kolek avait lui aussi profité de la blessure de Jalen Brunson pour montrer qu’il pouvait contribuer.

« Mike a réalisé un travail brillant. Chapeau à lui ! », a d’ailleurs résumé Karl-Anthony Towns.

Remercié par les Knicks il y a un peu plus d’un an, Tom Thibodeau attend toujours une nouvelle opportunité sur un banc. Mais il n’avait affiché aucune amertume après le sacre de son ancienne équipe.

« Il était simplement très heureux pour les gars et fier de ce qu’ils avaient accompli », racontait alors Taj Gibson, son ancien joueur et fidèle lieutenant. Une réaction qui confirme les propos de Karl-Anthony Towns : si Mike Brown a apporté la touche finale, Tom Thibodeau a largement contribué à poser les fondations du titre des Knicks.