Selon Rich Paul, LeBron James a changé plusieurs fois d’avis avant de choisir les Sixers

Selon Rich Paul, LeBron James n’a arrêté son choix que vendredi, à une heure du matin. Jusqu’au bout, le quadruple MVP a hésité entre les Sixers, les Cavaliers, le Heat et les Warriors.

« C’était une montagne russe émotionnelle, chaque jour », raconte son agent dans le podcast « Game Over » avec Max Kellerman. LeBron James aurait encore changé plusieurs fois d’avis jeudi, tiraillé entre la possibilité d’un retour et celle de découvrir une nouvelle franchise.

« Cleveland, c’est chez lui. Miami, c’est Miami. C’est Pat Riley », résume Rich Paul. « Et qui ne voudrait pas jouer avec Steph Curry et Draymond Green ? » D’après lui, chaque prétendant a ainsi « mené la course à un moment ».

Philadelphie a toutefois changé de dimension avec le transfert de Jaylen Brown. « Boum ! Maintenant, vous avez Jaylen Brown. Attendez une minute : cela ne ressemble plus du tout à la même équipe », poursuit Rich Paul. Aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey, l’ancien Celtic renforçait considérablement les chances de titre des Sixers.

La proximité entre LeBron James et Tyrese Maxey a également compté. Représenté par Klutch Sports, le meneur travaille avec le meilleur marqueur de la Grande Ligue depuis désormais cinq ans. « Il n’y aura aucune friction », assure Rich Paul. « Cette familiarité, vous ne pouvez pas l’acheter. »

Même les Wolves sont restés surveillés pendant une partie du processus. « Il fallait toujours garder un œil sur Minnesota, parce que Tim Connelly est dans le coup », glisse l’agent. Mais au terme de plusieurs semaines de réflexion, LeBron James a finalement privilégié Philadelphie et sa meilleure chance d’une cinquième bague.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.