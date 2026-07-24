Chris Bosh conseille à LeBron James de revenir à Miami

Douze ans après son départ de Miami, LeBron James est régulièrement cité parmi les candidats à un retour en Floride, alors que sa décision continue de se faire attendre en NBA.

Interrogé sur l’incertitude qui règne autour de son ancien coéquipier, Chris Bosh s’est prêté au jeu des prédictions. À ses yeux, le « King » aurait tort de ne pas revenir à South Beach pour privilégier des villes comme Cleveland, San Francisco ou même Philadelphie.

« Je ne sais pas où il va aller, puisque nous n’en avons pas parlé, mais je l’ai déjà dit par le passé : si j’étais à sa place, j’irais à Miami », a expliqué le double champion NBA avec le Heat. « Je plaisantais quand je l’ai posté sur les réseaux sociaux, mais je voulais simplement dire en rigolant : “Vous savez, quand on prend de l’âge et qu’on est prêt pour la retraite, on va à Miami. Ce n’est pas quelque chose qu’on invente !” En l’occurrence… Il s’est mis au golf, il peut jouer et faire son parcours. Puis, il connaît déjà très bien l’endroit. »

Un schéma similaire aux « Heatles » ?

À Miami, Pat Riley et Erik Spoelstra sont toujours là, comme à l’époque de LeBron James, mais un nouveau shérif a récemment posé ses valises en Floride : Giannis Antetokounmpo. Une association qui permettrait au « King » d’en faire moins à 41 ans, tandis que Bam Adebayo serait lui aussi présent pour le soulager.

« Je pense qu’une association entre lui, Giannis [Antetokounmpo] et Bam [Adebayo] serait très intéressante. Je trouve que ça colle parfaitement et ils auraient encore de la marge pour procéder à d’autres ajustements, comme attirer des shooteurs et construire autour », a détaillé l’intérieur retraité. « Dans le même temps, on a déjà vu ce schéma par le passé, avec deux joueurs capables d’agresser la raquette : Dwyane Wade et LeBron James. Ce serait pratiquement la même chose. Ils savent déjà quels systèmes annoncer et comment jouer en attaque. Donc il peut rester compétitif là-bas, tout en profitant du cadre de vie qui va avec. Voilà ce que je ferais à sa place. »

Et ne comptez pas sur Chris Bosh pour laisser entendre qu’une « mauvaise » décision pourrait ensuite avoir une influence sur l’image, voire l’héritage de LeBron James, qui n’a désormais plus rien à prouver en NBA.

« Je pense que son héritage et sa réputation sont déjà construits », a expliqué le Hall of Famer. « Je crois qu’à ce stade, la seule question est de savoir ce dont il a envie. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération, comme la famille, ses envies et sans doute aussi ses intérêts financiers… Puis le fait de rester compétitif. Je crois que certaines personnes se concentrent un peu trop sur cette notion d’héritage, car elles aimeraient que son héritage soit le leur. Mais ce n’est pas comme ça que ça fonctionne et il a gagné le droit de prendre sa propre décision. Sans vouloir faire de jeu de mots… »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.