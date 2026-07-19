James Harden veut offrir à LeBron James une fin de conte de fées

La NBA est globalement suspendue à la décision de LeBron James. Présent au Fanatics Fest, James Harden a ainsi publiquement invité LeBron James à terminer sa carrière là où elle avait commencé.

« J’espère qu’il viendra à Cleveland. Ce serait une fin de conte de fées parfaite. Il serait chez lui, pour sa dernière année. Mais il est suffisamment intelligent. Je ne pense pas que le discours de qui que ce soit le fera changer d’avis. Mais où qu’il décide d’aller, l’équipe sera bien meilleure », a-t-il déclaré.

Cleveland a évidemment l’argument sentimental, dix ans après le titre de 2016. Mais James Harden reconnaît lui-même que les campagnes publiques sont désormais globalement inutiles. LeBron James, qui a promis de ne pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps, choisira surtout le projet qu’il estime le mieux armé pour le titre.

Philadelphie continue justement de se montrer très actif. Le propriétaire des Sixers, Josh Harris, aurait profité d’un événement VIP en marge du Fanatics Fest pour avoir une brève conversation privée avec le « King ».

L’échange ne garantit rien, mais il prolonge l’opération séduction déjà menée par Tyrese Maxey, Joel Embiid et Jaylen Brown. Avec ces trois All-Stars, les Sixers peuvent défendre un projet immédiatement ambitieux, même si l’état physique du pivot reste une inconnue.

Les marchés prédictifs misent sur Miami

La piste prend d’autant plus de poids que Dave McMenamin estime que le choix de LeBron James semble de plus en plus pencher vers une équipe de la conférence Est. Le journaliste d’ESPN place ainsi Cleveland, Miami et Philadelphie au cœur du dossier, ce qui relèguerait notamment Golden State et Minnesota au second plan…

Le mouvement le plus spectaculaire vient toutefois des marchés prédictifs. Longtemps derrière Cleveland, le Heat a fait un bon spectaculaire ces dernières heures et pris les commandes sur Kalshi, où Miami est désormais crédité d’environ 45% de chances d’accueillir LeBron James, contre 28% pour les Cavaliers.

Cela reste évidemment spéculatif, mais la destination possède sa logique. À Miami, LeBron retrouverait Pat Riley et Erik Spoelstra, avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo pour viser immédiatement le titre.

De son côté, James Harden ne se contente pas de faire publiquement campagne. Le meneur a renoncé à sa « player option » de 42,3 millions de dollars et n’a toujours pas signé le nouveau contrat négocié avec Cleveland. D’après Joe Vardon, de The Athletic, les deux camps se sont pourtant déjà entendus sur le montant global, mais attendent la décision de LeBron James pour en déterminer la structure. James Harden pourrait notamment étaler son salaire sur trois ans plutôt que deux afin d’offrir davantage de flexibilité aux Cavaliers.

Son appel du pied n’est donc pas seulement sentimental : il a également placé son propre contrat en attente pour faciliter, autant que possible, le retour du « King » dans l’Ohio. Et écrire une fin de conte de fées parfaite…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.