L’Espagne convoque cinq « NBAers » pour préparer l’avenir

Championne d’Europe en 2022 mais absente des derniers podiums internationaux, l’Espagne prépare déjà la relève. Pour la prochaine fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027, le sélectionneur Chus Mateo a ainsi convoqué 15 joueurs, parmi lesquels cinq membres de la nouvelle génération évoluant en NBA.

Santi Aldama (Mavericks), désormais installé comme l’un des leaders de la sélection, sera accompagné par Hugo Gonzalez (Celtics), Sergio de Larrea (Mavericks), Aday Mara (Thunder) et Baba Miller (Clippers).

La liste comprend également Izan Almansa, l’un des grands espoirs du basket espagnol. Ancien MVP de la Coupe du monde U17, de l’Euro U18 puis de la Coupe du monde U19, l’intérieur passé par le Real Madrid est attendu à Gonzaga, en NCAA.

Repartir de l’avant après trois échecs

Ce noyau prometteur évoluera aux côtés de cadres plus expérimentés, comme les frères Willy et Juancho Hernangomez, Alberto Diaz, Dario Brizuela, Joel Parra ou encore Jaime Pradilla.

Neuvième de la dernière Coupe du monde, dixième des Jeux olympiques puis seulement dix-septième du dernier Euro, l’Espagne tentera de repartir de l’avant lors de cette fenêtre estivale. Elle recevra le Portugal dans un derby ibérique le 28 août, avant de se déplacer en Grèce trois jours plus tard.

Première de son groupe I, la « Roja » reste sur une victoire contre le Danemark et une défaite en Géorgie au début du mois de juillet. Elle doit désormais accélérer la transition vers une génération appelée à prendre le pouvoir.