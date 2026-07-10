Les Clippers misent 10 millions de dollars sur Baba Miller

C’est une belle preuve de confiance de la part des Clippers. Sélectionné en 36e position lors de la dernière Draft, Baba Miller s’est engagé pour quatre saisons avec la franchise californienne, dont deux garanties, pour un montant total de 9.6 millions de dollars, selon Michael Scotto de Hoopshype.

Grâce à ce contrat, l’intérieur espagnol devient d’ailleurs le joueur choisi au second tour de la Draft 2026 le mieux rémunéré. Une jolie récompense pour le natif de Majorque, passé par le prestigieux centre de formation du Real Madrid avant de poursuivre sa progression aux États-Unis.

Son parcours universitaire l’a conduit à porter les couleurs de Florida State entre 2022 et 2024, de Florida Atlantic en 2024/25, puis de Cincinnati la saison dernière. Il est d’ailleurs le premier joueur des Bearcats sélectionné à la Draft depuis Jacob Evans, en 2018.

« C’était formidable de savoir que j’allais avoir une chance d’intégrer une équipe NBA. C’était incroyable, et encore plus avec les Clippers, une superbe organisation. […] J’étais vraiment heureux d’aller dans un endroit où ils comprennent ce que je peux apporter à l’équipe et ce que je peux devenir à terme. Ils croient en moi », expliquait Baba Miller, qui avait notamment effectué un « workout » à Los Angeles avant la Draft.

Un intérieur au profil atypique

L’Espagnol présente en effet un profil particulièrement atypique. Du haut de ses 2,10 mètres pour seulement 94 kilos, il possède la taille d’un pivot, mais un gabarit très fin, ainsi qu’une mobilité, une longueur et une agilité rares pour un joueur de cette dimension.

Très bon rebondeur, défenseur polyvalent et passeur intéressant pour un intérieur, il se distingue également par ses qualités balle en main. Son tir extérieur reste en revanche trop irrégulier pour en faire un vrai « stretch big ».

« C’est venu assez tôt. J’ai commencé à jouer sur les ailes quand j’avais 14 ou 15 ans et, jusqu’à l’université, j’ai surtout évolué dans le périmètre. Ensuite, quand je suis arrivé à l’université, j’ai recommencé à jouer davantage à l’intérieur, dans un rôle plus proche de celui d’un intérieur », racontait-il sur sa formation.

Une expérience qui lui permet aujourd’hui de remplir plusieurs fonctions sur le terrain. « Je peux faire les deux : gérer le ballon, créer pour mes coéquipiers, tout en défendant sur différentes positions, en posant des écrans sur pick-and-roll, en représentant une menace sur alley-oop et en courant vers le cercle », détaillait-il.

Les Clippers lui offrent désormais du temps et une vraie sécurité contractuelle pour transformer cette polyvalence en rôle NBA. À Baba Miller de justifier les près de dix millions de dollars investis sur son potentiel.