Avec Aday Mara, le Thunder construit sa version des « Twin Towers »

Les fans des Spurs y verront peut-être un soutien à Chet Holmgren, en grande difficulté face à San Antonio, voire une arme anti-Victor Wembanyama, après la finale de conférence Ouest disputée entre les deux franchises. En tout cas, avec leur 12e choix de la Draft, les dirigeants du Thunder ont jeté leur dévolu sur Aday Mara, géant de 2m21.

L’Espagnol sort d’une saison NCAA à 12.1 points, 6.8 rebonds et 2.6 contres de moyenne, qu’il a remportée avec son université. « C’est évident qu’en ayant gagné le titre avec Michigan, on en veut plus », réagit-il. « Donc faire partie d’un candidat au titre comme Oklahoma City, c’est génial. C’est excitant. »

Avec ses centimètres et sa défense, Aday Mara pourrait s’imposer comme une arme très intéressante pour le Thunder, qui possède déjà une des meilleures défenses de la NBA depuis plusieurs saisons. C’est bien dans ce domaine qu’il s’imagine peser rapidement, avant que ses bonnes mains en attaque ne deviennent ensuite utiles.

« C’est évident que ma défense, dans les premières saisons, sera très importante. Je suis impatient d’apprendre comment ils jouent et comment je peux m’adapter à eux, pour être le meilleur possible dans ma première année. »

Et s’il formait une nouvelle version des tours jumelles avec Chet Holmgren (2m16) ? « Je pense qu’on peut jouer ensemble et ce serait génial pour l’équipe, en matière de protection du cercle », glisse celui qui est aussi passé par UCLA, qui devra néanmoins faire ses preuves à haut niveau sur le plan physique.

Car, en NCAA, avec ses 23 minutes de moyenne, il a parfois montré des signes de fatigue. En NBA, avec 82 matches à jouer en six mois, l’intensité et la fatigue vont monter d’un cran. « Je vais simplement essayer de faire ce que le coach me demande, d’aider l’équipe et de progresser, mois après mois, année après année », conclut l’Espagnol.