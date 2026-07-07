Sergio De Larrea, fan des Mavericks avant d’en porter le maillot

Drafté en 25e position cette année par les Lakers, puis envoyé aux Mavericks, Sergio De Larrea a ensuite signé un contrat de quatre ans et 16.3 millions de dollars avec la franchise texane. Lundi, l’Espagnol de 20 ans a participé à son premier entraînement en Summer League, après avoir découvert Dallas la semaine passée.

« C’est ma première fois ici. Je suis venu avec ma petite amie et on a visité la ville. C’est une énorme ville, vraiment sympa. On était surpris, agréablement surpris », raconte-t-il.

Pour l’ancien joueur de Valence, l’arrivée à Dallas a forcément une saveur particulière. Car avant d’être un Maverick, Sergio De Larrea était tout simplement un fan de la franchise. La raison ? Luka Doncic, qu’il suivait déjà lorsque le Slovène évoluait au Real Madrid.

« J’ai vu Luka Doncic venir ici, quand il était à Madrid et, quand j’étais jeune, c’était mon idole. C’est pour cette raison que je suis un fan des Mavericks depuis un bon moment », confie le meneur espagnol.

L’heure du grand saut

Né en 2005, Sergio De Larrea avait 13 ans lorsque Luka Doncic a rejoint le Texas. Il a donc passé son adolescence à suivre les exploits du Slovène sous le maillot de Dallas, avant son transfert aux Lakers en février 2025.

Ironie de l’histoire : c’est justement par Los Angeles qu’il a été drafté, avant de prendre la direction des Mavericks.

Désormais, c’est à lui de tenter de se faire une place en NBA, alors que la question de son avenir se posait encore il y a quelques jours. Mais pour Sergio De Larrea, le timing était le bon.

« Toute ma vie, j’ai choisi la meilleure option. Valence était mon option il y a cinq ans et on a estimé que cette année, c’était plus ou moins le moment de franchir un cap. Pour cette raison, j’ai décidé que cette année était celle du saut vers la NBA », conclut-il.