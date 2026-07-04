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Un contrat de quatre ans pour Sergio De Larrea à Dallas

Publié le 4/07/2026 à 7:50 Twitter Facebook

NBA – Drafté au premier tour cette année, Sergio De Larrea va bel et bien disputer la saison prochaine sous les couleurs des Mavericks.

Sergio De Larrea

On se demandait si Sergio De Larrea, drafté en 25e position il y a dix jours, allait passer la saison prochaine à Dallas ou en Europe. Finalement, Marc Stein révèle qu’il traversera l’Atlantique dès cette année afin de renforcer l’effectif texan.

Un contrat de quatre ans, et 16.3 millions de dollars, va ainsi être offert par les Mavericks à l’Espagnol et c’est le maximum que ses dirigeants pouvaient lui proposer. La preuve que Mike Schmitz, ancien spécialiste Draft chez ESPN devenu GM dans le Texas et qui a évidemment suivi de près son parcours, croit beaucoup en celui qui vient d’être élu meilleur jeune de Liga ACB.

Auteur d’une année très convaincante avec Valence, qualifié pour son premier Final Four de l’Euroligue mais surtout vainqueur du championnat d’Espagne pour la deuxième fois de son histoire, Sergio De Larrea possède donc une grosse expérience du haut niveau. Un atout pour Dallas, qui comptera sur lui pour soulager à la création Cooper Flagg, son ancien adversaire chez les U17.

Déjà responsabilisé en sélection nationale espagnole, avec laquelle il a disputé le dernier Euro, le meneur de 20 ans sort tout juste d’une saison à 9.3 points, 3.6 passes et 2.9 rebonds de moyenne (à 41% à 3-points). Et il sera présent à la Summer League de Las Vegas avec sa nouvelle équipe.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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