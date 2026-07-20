À Boston, Hugo Gonzalez continue de prendre de l’épaisseur

À Las Vegas, Hugo Gonzalez n’a pas seulement confirmé les qualités qui lui avaient permis de se faire une place dans la rotation des Celtics. Propulsé dans un rôle de leader de l’équipe de Summer League, l’Espagnol a également montré les progrès accomplis avec le ballon entre les mains.

Avec près de 18 points, 8 rebonds, 6 passes et 2 interceptions de moyenne, il a ainsi affiché un registre plus complet et assumé davantage de responsabilités en attaque.

De quoi satisfaire Amile Jefferson, qui le dirigeait dans le Nevada : « Cet été, je crois qu’il a travaillé sur tous les aspects de son jeu », a expliqué l’assistant de Boston. « Aussi bien sur le terrain qu’en dehors, notamment sur le plan physique. Je pense que tout le monde a pu constater les progrès qu’il a réalisés. »

Auteur d’une première saison encourageante avec les Celtics (3.9 points, 3.3 rebonds), Hugo Gonzalez s’était progressivement frayé une place dans la rotation de Joe Mazzulla, avant d’obtenir quelques séquences en playoffs. Son énergie permanente, son activité défensive et son impact immédiat en ont fait un joueur apprécié du staff.

Un profil de plus en plus complet

« C’est un vrai professionnel », a confirmé Amile Jefferson, particulièrement séduit par la polyvalence de l’Espagnol. « Je pense qu’il est devenu plus imposant, plus massif. On l’a vu la saison dernière : il pouvait défendre sur le pivot adverse, mais également occuper les postes 1 à 5, peu importe le joueur en face, parce qu’il est capable d’être physique tout en étant très mobile. »

Malgré son jeune âge (20 ans), Hugo Gonzalez s’appuie aussi sur son expérience du haut niveau européen pour s’imposer comme l’un des leaders du groupe de Boston.

« C’est l’un des gars qui se fait le plus entendre dans le vestiaire, si ce n’est celui qui s’exprime le plus », a raconté son coéquipier John Tonje. « Il apporte beaucoup d’énergie. Puis, c’est quelqu’un de très agréable à côtoyer. »

En mai, Brad Stevens avait déjà présenté Hugo Gonzalez comme « une pièce essentielle » de l’avenir des Celtics. C’est sans doute pour cela qu’il a refusé de l’inclure dans un éventuel transfert pour Giannis Antetokounmpo…

Hugo González Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BOS 74 14:39 47.6 36.2 50.0 0.8 2.5 3.3 0.5 1.7 0.6 0.5 0.3 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.