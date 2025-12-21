Hugo Gonzalez, un rookie qui a de l’impact !

En NBA en général, et aux Celtics en particulier, certaines opportunités ne se présentent qu’une fois. Alors qu’on pensait qu’il passerait l’essentiel de sa saison rookie en G-League, Hugo Gonzalez a saisi sa chance, et il vient d’enchaîner deux belles perf’ en 24 heures.

Propulsé dans la rotation en raison des différentes absences, le rookie espagnol de 19 ans a d’abord compilé 10 points et 8 rebonds face au Heat, et cette nuit, il est allé chercher son premier double-double avec 10 points et 10 rebonds dans la victoire à Toronto.

La stat la plus impressionnante ? Son +/- de +37 en 28 minutes ! Depuis le début de saison, l’Espagnol est le numéro 1 des rookies dans cette catégorie statistique, et ce n’est pas parce qu’il joue dans le “garbage time”.

« On me répète que je ne peux pas être fatigué à 19 ans », sourit Hugo Gonzalez sur sa forme physique. « J’essaie simplement d’apporter de l’énergie. Quand toute l’équipe est engagée, ça devient facile. »

Un problème de fautes à corriger

S’il atteint le seuil des 10 rebonds pour la première fois, c’est surtout son activité défensive qui saute aux yeux. Toujours bien placé, agressif sur les lignes de passe et capable de défendre sur plusieurs postes, Hugo Gonzalez affiche déjà une maturité étonnante pour son âge.

« J’essaie simplement de faire tout ce que je peux pour l’équipe, tout ce qu’on me demande de faire », ajoute l’auteur d’un énorme dunk dans le 4e quart-temps. « Évidemment, parfois ça va bien se passer, parfois ce sera plus compliqué, mais il faut être mentalement prêt à faire une action décisive, à être utile pour l’équipe. »

Un discours humble, mais une efficacité bien réelle. En décembre, l’Espagnol affiche 62,5% de réussite au tir, preuve que son impact ne se limite plus au seul secteur défensif. Du côté de Joe Mazzulla, on assure qu’on aimerait le faire jouer davantage. Mais Hugo Gonzalez doit d’abord corriger son problème de fautes.

« On aimerait le faire jouer davantage en première mi-temps, mais il prend trois fautes et on doit le sortir », a expliqué le coach aux journalistes. « Il faut donc trouver le juste équilibre entre être ultra agressif et défendre sans faire de faute, pour pouvoir le laisser sur le terrain. On ne peut pas lui enlever ça, à cause de ses instincts et de sa capacité à faire des actions décisives des deux côtés du terrain. En seconde mi-temps, il a été excellent, et globalement, sur les derniers matchs, il a été excellent pour nous. »