Hugo Gonzalez, un rookie qui a de l’impact !

Publié le 21/12/2025 à 16:46

NBA – A Boston, Hugo Gonzalez saisit sa chance et il est même le premier des rookies au +/-.

hugo gonzalezEn NBA en général, et aux Celtics en particulier, certaines opportunités ne se présentent qu’une fois. Alors qu’on pensait qu’il passerait l’essentiel de sa saison rookie en G-League, Hugo Gonzalez a saisi sa chance, et il vient d’enchaîner deux belles perf’ en 24 heures.

Propulsé dans la rotation en raison des différentes absences, le rookie espagnol de 19 ans a d’abord compilé 10 points et 8 rebonds face au Heat, et cette nuit, il est allé chercher son premier double-double avec 10 points et 10 rebonds dans la victoire à Toronto.

La stat la plus impressionnante ? Son +/- de +37 en 28 minutes ! Depuis le début de saison, l’Espagnol est le numéro 1 des rookies dans cette catégorie statistique, et ce n’est pas parce qu’il joue dans le “garbage time”.

« On me répète que je ne peux pas être fatigué à 19 ans », sourit Hugo Gonzalez sur sa forme physique. « J’essaie simplement d’apporter de l’énergie. Quand toute l’équipe est engagée, ça devient facile. »

Un problème de fautes à corriger

S’il atteint le seuil des 10 rebonds pour la première fois, c’est surtout son activité défensive qui saute aux yeux. Toujours bien placé, agressif sur les lignes de passe et capable de défendre sur plusieurs postes, Hugo Gonzalez affiche déjà une maturité étonnante pour son âge.

« J’essaie simplement de faire tout ce que je peux pour l’équipe, tout ce qu’on me demande de faire », ajoute l’auteur d’un énorme dunk dans le 4e quart-temps. « Évidemment, parfois ça va bien se passer, parfois ce sera plus compliqué, mais il faut être mentalement prêt à faire une action décisive, à être utile pour l’équipe. »

Un discours humble, mais une efficacité bien réelle. En décembre, l’Espagnol affiche 62,5% de réussite au tir, preuve que son impact ne se limite plus au seul secteur défensif. Du côté de Joe Mazzulla, on assure qu’on aimerait le faire jouer davantage. Mais Hugo Gonzalez doit d’abord corriger son problème de fautes.

« On aimerait le faire jouer davantage en première mi-temps, mais il prend trois fautes et on doit le sortir », a expliqué le coach aux journalistes. « Il faut donc trouver le juste équilibre entre être ultra agressif et défendre sans faire de faute, pour pouvoir le laisser sur le terrain. On ne peut pas lui enlever ça, à cause de ses instincts et de sa capacité à faire des actions décisives des deux côtés du terrain. En seconde mi-temps, il a été excellent, et globalement, sur les derniers matchs, il a été excellent pour nous. »

Pourcentage Rebonds
# Joueur MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
1 Kon Knueppel 27 34.0 47.7 40.9 92.3 0.9 4.4 5.4 3.6 2.4 0.8 2.4 0.2 19.4
2 Cooper Flagg 27 34.2 47.8 23.9 81.7 1.2 5.2 6.4 3.6 2.3 1.3 2.1 0.8 18.6
3 VJ Edgecombe 23 35.1 42.9 39.3 77.2 1.7 3.7 5.5 4.0 3.2 1.3 1.7 0.5 15.6
4 Jeremiah Fears 28 27.4 44.9 36.0 79.6 0.6 2.8 3.4 3.1 2.0 1.4 2.3 0.1 15.4
5 Cedric Coward 27 27.1 46.0 31.1 84.9 1.4 4.8 6.2 2.8 2.0 0.6 1.6 0.3 13.4
6 Dylan Harper 17 21.8 47.8 30.2 72.5 1.0 2.2 3.2 3.6 2.3 0.8 1.6 0.1 13.3
7 Derik Queen 28 25.6 50.0 10.0 79.4 1.7 4.9 6.6 4.0 3.3 1.0 2.3 0.9 12.8
8 Tre Johnson 18 23.3 42.9 39.8 82.6 0.6 2.4 3.0 1.4 1.8 0.4 1.4 0.4 11.0
9 Ace Bailey 26 23.7 44.2 35.8 67.9 1.4 1.9 3.3 1.7 2.6 0.8 1.3 0.4 10.4
10 Maxime Raynaud 19 19.4 52.2 35.3 76.2 1.4 3.7 5.1 1.0 2.2 0.4 0.9 0.5 9.6
11 Ryan Kalkbrenner 25 25.6 79.0 0.0 72.3 2.6 3.8 6.4 0.6 1.9 0.7 1.2 1.8 8.9
12 Danny Wolf 12 17.6 42.4 39.0 85.0 0.9 3.3 4.3 1.8 1.0 0.4 1.5 0.3 8.8
13 Egor Dёmin 24 23.1 37.8 34.4 84.2 0.5 2.6 3.1 3.4 2.0 0.9 1.7 0.3 8.7
14 Ryan Nembhard 15 20.2 53.5 45.9 66.7 0.3 1.5 1.7 5.3 1.6 0.3 1.5 0.0 8.5
15 Will Richard 23 19.1 53.3 39.7 77.4 1.0 1.7 2.7 1.1 2.0 1.0 0.7 0.0 8.0
16 Caleb Love 19 17.4 33.7 26.3 80.0 0.6 1.8 2.4 2.1 1.2 0.5 0.8 0.0 7.9
17 Sion James 27 26.3 41.3 37.8 85.0 0.4 2.8 3.2 1.5 1.7 0.7 0.9 0.4 6.9
18 Kasparas Jakučionis 3 14.7 37.5 66.7 100.0 1.7 0.3 2.0 1.7 1.0 0.3 0.7 0.0 6.7
19 Collin Murray-Boyles 23 17.5 56.5 46.2 62.5 1.6 1.7 3.3 1.3 2.4 0.7 1.1 0.3 6.7
20 Walter Clayton 22 16.5 43.0 30.5 96.0 0.5 1.7 2.2 3.4 2.0 0.5 1.4 0.2 6.4
21 Kobe Sanders 19 19.5 42.1 35.3 91.7 0.4 1.6 2.0 1.4 2.3 0.6 1.6 0.2 6.3
22 Drake Powell 19 17.7 48.8 37.8 95.2 0.2 1.6 1.8 1.9 1.7 0.7 1.2 0.2 6.0
23 Tyrese Proctor 21 12.5 34.5 31.0 82.6 0.2 1.3 1.5 1.5 1.2 0.3 0.4 0.0 5.6
24 Ben Saraf 12 16.9 35.5 27.3 80.0 0.4 1.2 1.6 2.8 1.3 0.7 1.9 0.3 5.4
25 Asa Newell 19 9.9 55.9 50.0 69.2 0.9 0.7 1.6 0.6 1.3 0.3 0.4 0.2 5.3
26 Liam McNeeley 18 14.1 39.4 40.9 82.6 0.4 2.0 2.4 0.9 1.6 0.2 0.6 0.1 4.9
27 Micah Peavy 22 16.1 40.2 20.0 71.4 1.0 1.4 2.5 1.1 1.7 0.6 0.4 0.1 4.9
28 Ethan Thompson 7 18.9 42.3 36.8 80.0 0.6 0.7 1.3 1.3 2.1 0.4 0.0 0.3 4.7
29 Will Riley 19 11.8 46.3 23.8 77.3 0.7 1.0 1.7 1.1 0.7 0.4 0.7 0.1 4.4
30 Nique Clifford 23 16.7 38.5 26.8 70.0 0.6 2.0 2.5 1.3 2.1 0.4 0.9 0.3 4.3
31 Javon Small 8 12.4 35.7 31.6 80.0 0.1 0.9 1.0 2.8 0.9 0.0 1.0 0.1 4.3
32 Jase Richardson 16 7.5 51.1 45.0 72.7 0.3 0.6 0.9 1.1 0.6 0.3 0.4 0.0 4.1
33 Hugo González 22 12.6 52.2 48.0 44.4 0.7 1.7 2.5 0.5 1.9 0.7 0.6 0.2 3.9
34 Noah Penda 14 8.9 48.6 63.6 53.8 1.6 1.8 3.4 1.0 0.9 0.1 0.6 0.2 3.6
35 Jamir Watkins 10 12.0 59.1 36.4 100.0 0.5 1.9 2.4 0.4 1.9 0.1 0.4 0.3 3.4
36 Dylan Cardwell 4 12.3 55.6 0.0 50.0 1.3 1.8 3.0 0.3 3.3 0.5 0.8 1.5 3.3
37 Chaz Lanier 13 10.2 33.3 32.4 100.0 0.5 0.6 1.1 0.8 0.2 0.3 0.1 0.0 3.3
38 David Jones García 10 6.7 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.8 0.6 0.6 0.5 0.1 3.2
39 Moussa Cisse 19 10.2 60.5 0.0 41.9 1.5 2.1 3.5 0.2 1.6 0.3 0.7 1.1 3.1
40 Mark Sears 7 3.7 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.6 0.0 3.1
41 Yanic Konan Niederhäuser 12 5.0 72.2 0.0 58.3 0.6 0.8 1.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 2.8
42 Carter Bryant 20 8.0 35.2 30.0 66.7 0.3 1.5 1.8 0.1 0.8 0.2 0.5 0.1 2.6
43 Yang Hansen 13 7.7 30.0 6.3 90.0 0.5 1.3 1.8 0.8 1.0 0.0 0.7 0.4 2.6
44 Rasheer Fleming 13 5.9 34.4 22.2 100.0 0.5 0.6 1.2 0.2 0.7 0.3 0.2 0.2 2.4
45 Myron Gardner 5 5.2 66.7 60.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.4 1.6 0.2 0.0 0.0 2.2
46 Joan Beringer 9 4.1 72.7 0.0 66.7 0.2 1.1 1.3 0.0 1.0 0.1 0.2 0.2 2.0
47 Koby Brea 2 4.0 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
48 Hunter Dickinson 1 5.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0
49 Chris Youngblood 19 5.6 33.3 32.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.3 0.9 0.1 0.1 0.0 1.8
50 Brooks Barnhizer 17 7.8 52.2 25.0 66.7 0.4 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 0.2 0.1 1.7
51 Johni Broome 6 6.5 20.0 0.0 50.0 1.0 1.2 2.2 0.7 0.8 0.3 0.3 0.0 1.7
52 Taelon Peter 15 7.1 24.1 22.2 80.0 0.3 0.8 1.1 0.9 0.4 0.1 0.6 0.1 1.6
53 DaRon Holmes 2 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5
54 Jahmai Mashack 4 3.8 28.6 40.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5
55 Javonte Cooke 5 6.2 25.0 20.0 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 0.2 0.2 0.8 0.0 1.4
56 Khaman Maluach 12 4.9 38.5 0.0 87.5 0.2 0.8 1.0 0.2 0.8 0.0 0.4 0.3 1.4
57 Hunter Sallis 6 4.2 60.0 0.0 50.0 0.0 0.2 0.2 0.7 0.3 0.0 0.8 0.2 1.2
58 Nolan Traoré 6 8.8 16.7 28.6 50.0 0.2 0.5 0.7 1.3 1.2 0.3 0.3 0.0 1.2
59 Curtis Jones 2 1.5 33.3 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
60 Miles Kelly 2 5.5 50.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0
61 Adou Thiero 10 5.5 42.9 0.0 80.0 0.4 0.3 0.7 0.1 1.2 0.3 0.3 0.0 1.0
62 Mohamed Diawara 19 4.1 35.0 22.2 25.0 0.2 0.6 0.7 0.5 0.5 0.2 0.4 0.1 0.9
63 Amari Williams 6 5.2 50.0 0.0 50.0 0.3 0.8 1.2 0.2 0.7 0.2 0.0 0.3 0.5
64 Lachlan Olbrich 5 7.2 16.7 0.0 0.0 0.6 1.6 2.2 0.6 1.6 0.0 0.4 0.0 0.4
65 Jahmyl Telfort 8 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1
66 Noa Essengue 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
67 Vladislav Goldin 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Chucky Hepburn 2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0
69 Chris Mañon 2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0
70 Alijah Martin 2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0

Par Fabrice Auclert
