Matchs
NBA
Matchs
NBA

Derrière un très bon Derrick White, les Celtics repoussent le Heat

Publié le 20/12/2025 à 7:13 Twitter Facebook

NBA – Grâce à un festival à 3-points au début du quatrième quart-temps, les Celtics dominent le Heat (129-116) et s’évitent un troisième revers consécutif.

celtics heatMalgré un dernier succès face aux Nets, le Heat se rendait à Boston en n’ayant remporté qu’un seul de ses six derniers matchs et ne pouvait pas compter sur Tyler Herro (orteil) ni sur Andrew Wiggins (cheville). Si Miami manque d’adresse en début de match, les hommes d’Erik Spoelstra parviennent à obtenir de nombreuses secondes chances grâce aux rebonds offensifs, ce qui leur permet de ne pas être distancés.

Jaime Jaquez Jr. réussit un tir derrière l’arc à la dernière seconde de ce premier acte, et le Heat ne compte qu’un seul point de retard après douze minutes de jeu (30-29). Dès le début du deuxième quart-temps, Bam Adebayo (16 points, 10 rebonds) redonne l’avantage aux Floridiens, mais ces derniers n’arrivent pas à creuser l’écart, notamment à cause d’un Derrick White (33 points à 9/14 de loin et 4 contres), auteur de 19 points avec un 5/9 à 3 points, mais aussi de quatre contres en première mi-temps.

Un coup de chaud fatal au Heat

C’est donc sur un score de parité que les deux équipes rejoignent les vestiaires (58-58). Payton Pritchard ouvre la deuxième période avec un tir de loin, mais Miami domine les débats pendant une grande partie de ce troisième quart-temps et parvient à prendre sept longueurs d’avance.

Boston répond avec un 8-0 conclu par une flèche longue distance d’Anfernee Simons pour reprendre l’avantage (81-80). Dès lors, les deux équipes s’échangent les coups et c’est Boston qui mène avant le début du dernier acte (92-89).

Les Celtics démarrent ce quatrième quart-temps avec un parfait 6/6 de loin, avec un Derrick White toujours intenable, qui en inscrit deux pour permettre à Boston de prendre 14 points d’avance, le plus gros écart du match (110-96). Ce coup de chaud assomme totalement le Heat, qui n’arrive pas à revenir au score.

Miami finit donc par s’incliner 129 à 116 et enchaîne un cinquième revers en six matchs, avant un déplacement compliqué à New York ce dimanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Des Celtics chirurgicaux. Si le Heat a remporté la bataille du rebond offensif avec 17 prises contre seulement 6 pour Boston, les coéquipiers de Bam Adebayo n’ont pas vraiment profité de ces nombreuses secondes chances. À l’inverse, les Celtics ont été adroits et ont tiré à 53 % tout au long de la soirée. Preuve de cette adresse, le coup de chaud au début du quatrième quart-temps avec cet enchaînement de six tirs à 3-points qui a totalement coulé le Heat.

Derrick White avait la main chaude. Cette victoire de Boston est due en très grande partie à Derrick White, chaud bouillant de la première à la dernière minute. En première mi-temps, il signe 21 points à 5/9 de loin et s’il est plus discret dans le troisième acte, il se montre dès le début du quatrième quart-temps. Il inscrit deux des six tirs à 3-points consécutifs de Boston dont un dernier réussi avec la planche. Derrick White finit sa soirée avec un 9/14 de loin, égalant ainsi son record en carrière.

Soirée compliquée pour les extérieurs de Miami. À l’inverse de Derrick White, le backcourt du Heat n’a pas brillé, notamment Norman Powell. L’ancien des Clippers a certes mis 18 points, mais il finit avec un 7/21 au tir. Même maladresse pour Kasparas Jakucionis qui signe son record en carrière avec 17 unités, mais à 5/13 au tir.

Boston Celtics / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Derrick White 36 11/20 9/14 2/2 0 5 5 6 1 0 1 4 33 38
Jaylen Brown 35 9/18 2/4 10/11 0 9 9 7 3 1 5 0 30 32
Neemias Queta 25 4/6 0/0 2/3 2 1 3 3 1 1 1 1 10 14
Payton Pritchard 27 2/8 2/8 3/4 1 3 4 4 1 2 0 0 9 12
Jordan Walsh 21 2/6 0/4 2/2 1 6 7 1 0 0 1 2 6 11
Sam Hauser 25 5/6 5/6 0/0 0 4 4 3 2 0 2 0 15 19
Anfernee Simons 29 6/10 2/5 0/0 0 4 4 1 4 0 1 0 14 14
Hugo González 29 4/7 1/2 1/2 2 6 8 0 4 2 2 1 10 15
Josh Minott 7 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 2 2 1 0 2 4
Baylor Scheierman 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Total 44/82 21/43 20/24 6 40 46 25 19 8 14 8 129
Miami Heat / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kel'el Ware 28 8/12 6/7 2/2 5 9 14 2 2 0 0 1 24 37
Norman Powell 34 7/21 1/11 3/5 0 4 4 3 3 1 1 0 18 9
Kasparas Jakučionis 36 5/13 5/8 2/2 5 1 6 4 3 0 1 0 17 18
Bam Adebayo 36 6/13 0/1 4/6 4 6 10 4 5 1 3 0 16 19
Jaime Jaquez Jr. 36 5/15 1/5 3/4 1 7 8 4 1 0 4 0 14 11
Simone Fontecchio 30 4/13 4/9 0/0 0 2 2 4 0 0 1 0 12 8
Dru Smith 21 2/10 0/4 3/5 1 0 1 4 2 3 3 0 7 2
Myron Gardner 17 2/4 1/3 0/0 1 1 2 1 4 1 0 0 5 7
Keshad Johnson 1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Vladislav Goldin 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Total 40/102 19/49 17/24 17 30 47 27 20 6 13 1 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS129
MIA116
NYK107
PHI116
ATL98
SAS126
CLE125
CHI136
MIN112
OKC107

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Boston Celtics en 1 clic

Miami Heat en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes