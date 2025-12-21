Matchs
Privés de Jaylen Brown, les Celtics surprennent les Raptors

Publié le 21/12/2025

Même diminués et en « back-to-back », les Celtics se sont appuyés sur Payton Pritchard (33 points, 10 passes) pour dominer les Raptors sur leurs terres (112-96).

Malade, Jaylen Brown manque à l’appel côté Celtics, mais cela ne les empêche pas de prendre le meilleur départ dans ce match, à l’aide notamment d’un 16-0 en fin de premier quart-temps qui assomme les Raptors (32-20). Ces derniers finissent néanmoins par recoller, en retrouvant leur adresse à 3-points après avoir beaucoup arrosé, et ils terminent fort en réussissant un 23-8 afin de s’installer aux commandes à la pause (51-49).

Personne ne se détache réellement pour les C’s à la mi-temps, alors que ce sont Brandon Ingram et Sandro Mamukelashvili qui se sont le plus illustrés chez les Canadiens.

Face à la réussite extérieure toujours très élevée de Toronto, et de ce fameux duo Ingram/Mamukelashvili, il ne pouvait y avoir que le réveil de Payton Pritchard pour faire basculer la partie. Dans le dur ces derniers temps, le meneur retrouve son basket et surtout son adresse pour propulser une nouvelle fois Boston devant (83-80).

Si Derrick White et Anfernee Simons apportent de manière plus parsemée, le banc de Joe Mazzulla est une vraie satisfaction, avec deux joueurs, Luka Garza et Hugo Gonzalez, qui abattent un boulot monstre (un « double-double » chacun). Neemias Queta n’est pas trop mal non plus, puis le « show Pritchard » finit par reprendre et, malgré Brandon Ingram et Sandro Mamukelashvili, les Raptors doivent s’incliner devant leur public (112-96).

Brûlant en seconde période, Payton Pritchard frôle carrément le « triple-double » : 33 points, 10 passes et 8 rebonds ! En face, la paire Ingram/Mamukelashvili pointe à 48 unités, mais il a manqué d’un bon Immanuel Quickley (et de RJ Barrett…), alors que le jeu proposé fut très stéréotypé, avec une ribambelle de tentatives derrière l’arc parfois symbole d’une impuissance en attaque.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Boston grimpe sur le podium. Vainqueurs de douze de leurs seize derniers matchs, les Celtics sont en pleine bourre et leur succès de la nuit leur permet de dépasser les Raptors au classement, pour s’installer derrière les Pistons et les Knicks dans le Top 3 de l’Est. Outre le coup de chaud de Payton Pritchard, on retiendra l’apport des « role players » que sont Neemias Queta, Luka Garza et Hugo Gonzalez, qui ont aidé les C’s à faire la différence sous les panneaux (55 rebonds à 37) et dans la peinture (54 points à 32). Dans cette partie globalement contrôlée par les « Mazzulla Boys » – excepté le trou d’air du deuxième quart-temps.

Payton Pritchard a fait oublier Jaylen Brown. Sans Jaylen Brown (ni Jayson Tatum bien sûr), Payton Pritchard se savait attendu côté Celtics et il n’a donc pas déçu. Fâché avec son shoot depuis trois matchs, il a pourtant fait la chanson à ses défenseurs et ces derniers, impuissants, ont surtout subi dans le troisième quart-temps, où il a planté 19 de ses 33 points. Avec son centre de gravité très bas, le meneur de poche de Boston est une plaie en défense et, au scoring comme à la passe, il a découpé la défense de Toronto en totale décontraction. Sans doute le meilleur match de sa saison, derrière ses 42 points à Cleveland.

Toronto Raptors / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 35 10/17 3/7 1/2 1 3 4 7 2 0 3 1 24 25
Sandro Mamukelashvili 30 9/13 6/9 0/0 1 4 5 1 4 0 2 1 24 25
Scottie Barnes 33 5/15 1/5 1/1 2 7 9 6 2 0 4 2 12 15
Ochai Agbaji 27 1/5 0/3 4/4 0 3 3 1 1 0 0 0 6 6
Immanuel Quickley 32 1/12 1/7 0/0 1 3 4 7 2 1 1 1 3 4
Collin Murray-Boyles 23 4/8 1/3 0/1 4 2 6 4 2 0 1 1 9 14
Ja'Kobe Walter 15 2/6 2/5 1/2 0 0 0 0 2 0 0 1 7 3
Jamal Shead 24 2/5 2/4 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 6 7
Gradey Dick 13 2/4 0/2 1/1 0 0 0 1 2 1 0 0 5 5
Jamison Battle 6 0/1 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2
Garrett Temple 2 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 36/87 16/47 8/11 9 28 37 30 18 2 12 7 96
Boston Celtics / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Payton Pritchard 37 13/24 4/9 3/3 2 6 8 10 0 0 1 0 33 39
Derrick White 36 5/20 4/12 1/1 0 5 5 7 0 0 2 1 15 11
Neemias Queta 22 7/7 0/0 0/1 2 3 5 0 4 1 1 0 14 18
Sam Hauser 27 2/6 2/5 0/0 1 5 6 1 1 0 1 0 6 8
Jordan Walsh 13 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 2
Anfernee Simons 26 6/15 1/6 2/2 1 2 3 1 2 2 0 0 15 12
Luka Garza 26 4/9 0/2 4/6 9 1 10 2 4 0 1 1 12 17
Hugo González 28 5/9 0/2 0/0 1 9 10 0 4 2 0 1 10 19
Josh Minott 17 1/2 1/2 2/2 1 3 4 0 2 0 1 0 5 7
Baylor Scheierman 8 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 4 2 1 0 2 4
Total 44/95 12/39 12/15 17 38 55 22 21 7 9 4 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Florian Benfaid
