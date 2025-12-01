Payton Pritchard, une éruption pour se racheter

Il s’est tapé la cuisse en voyant son tir finir trop court. Il restait une dizaine de secondes à jouer sur le parquet des Wolves quand Payton Pritchard a tenté de ramener son équipe avec ce « stepback » derrière l’arc contesté par Mike Conley.

C’était le dernier tir d’une soirée ratée pour le meneur des Celtics, limité à 9 points à seulement 4/14 aux tirs, dont 1/8 de loin. Avant cette sortie, il avait enchaîné six matchs de suite à 13 points ou plus. Alors le joueur de 27 ans a abordé la rencontre suivante à Cleveland avec une idée en tête : effacer ce raté à Minneapolis.

« J’étais déçu par la façon dont j’ai joué hier soir dans le Minnesota. Alors je voulais venir ici et tout donner ce soir pour essayer d’arracher cette victoire en ‘back-to-back’ », note le meneur de jeu qui a largement accompli sa mission avec sa meilleure performance de la saison.

Celui-ci, pour se lancer au mieux, a pris le premier tir du match en première intention après… cinq secondes de jeu. Un shoot lointain et soudain qui a surpris la défense adverse. Et lui a surtout permis de démarrer sa soirée dans les meilleures conditions.

Trois paniers à 3-points en deux minutes

Une minute plus tard, il se créait un nouveau shoot primé en jouant avec Darius Garland, qui aura beaucoup de mal à le tenir dans la soirée. Payton Pritchard convertira un troisième tir primé rien que dans les deux premières minutes du match. Sa réaction par rapport à sa sortie précédente était en marche.

« Je suis un compétiteur. Assis dans ma chambre d’hôtel hier soir et ce matin, je me disais que je pouvais soit plier et céder, laisser ces pensées m’envahir, mais pour moi c’était : ‘Aujourd’hui, je vais tout donner. Je ne vais douter de rien. Je vais traiter ça comme un jour d’été dans la salle, quand il n’y a que moi’ », rapporte-t-il.

Résultat : en seulement 31 minutes, il a cumulé 42 points (15/22 aux tirs dont 6/11 de loin), 3 rebonds et 3 passes décisives. Soit sa meilleure performance de l’année, jusqu’ici établie à 30 unités. Un panier de plus et il battait même son record en carrière (43).

« Il se met clairement beaucoup de pression. On sait qu’après les matchs où il ne montre pas le meilleur de lui-même, il va rebondir. C’est la marque d’un grand joueur. Il a démarré fort, même malgré les soucis de faute. On a vu une différence d’approche, dans son agressivité. C’était un sacré match de sa part », peut féliciter Joe Mazzulla.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19:13 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14:06 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13:24 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22:15 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28:23 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 19 32:25 43.9 32.9 83.3 1.1 3.3 4.4 4.9 1.7 0.7 1.3 0.1 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.