VJ Edgecombe : « J’ai cru que j’étais transféré »

Présent au bord du terrain pour assister à un match de Summer League, Jaylen Brown n’a encore disputé aucune minute sous ses nouvelles couleurs. Mais à Las Vegas, son arrivée en provenance de Boston a monopolisé toutes les conversations au sein des Sixers.

Du rookie VJ Edgecombe à l’entraîneur Nick Nurse, les membres de la franchise racontent tous le même enchaînement : la surprise, puis l’excitation à l’idée d’accueillir un champion NBA et MVP des Finals.

Le Bahaméen a ainsi appris la nouvelle alors qu’il se trouvait… dans un spa aux Bahamas. Après avoir manqué plusieurs appels de Jameer Nelson, le vice-président des Sixers, il s’est immédiatement inquiété.

« Je me suis dit : “C’est la free agency, pourquoi il m’appelle autant ?” J’ai cru que j’étais transféré », raconte-t-il à l’Inquirer.

Finalement, Jameer Nelson voulait simplement lui annoncer que Philadelphie était sur le point de récupérer Jaylen Brown.

« J’étais sous le choc. C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais », poursuit-il.

Très bon cet été avec sa sélection, VJ Edgecombe reconnaît avoir ressenti une pointe de tristesse pour Paul George, avec qui il avait rapidement créé des liens. Mais il se réjouit surtout de pouvoir évoluer aux côtés d’un joueur « au sommet de sa carrière ».

Même scénario pour Justin Edwards, qui se trouvait pourtant dans les installations des Sixers lorsque l’information est tombée. En sortant d’une séance de récupération dans la piscine, il aperçoit à la télévision une émission évoquant Jaylen Brown et Paul George, sans vraiment y prêter attention.

« J’ai regardé, puis j’ai détourné les yeux. Ensuite, j’ai regardé de nouveau et je me suis dit : “Oh, mince !” »

Il appelle immédiatement Tyrese Maxey, qui lui répond simplement : « Oui, je le savais depuis ce matin. » Une réponse qui laisse Edwards sans voix.

« La définition du joueur complet »

Arrivé la veille de l’échange comme free agent, Dean Wade pensait que les rumeurs autour de Jaylen Brown étaient retombées. Puis, « d’un seul coup », le transfert est devenu réalité.

Habitué à affronter Brown dans la conférence Est, l’ancien joueur de Cleveland ne tarit pas d’éloges sur son nouveau coéquipier.

« C’est clairement l’un des joueurs les plus difficiles que j’ai eu à défendre. L’an dernier, c’était un monstre ! », rappelle-t-il. « Il atteint toujours ses spots. Si tu ne contres pas son tir, il y a de fortes chances qu’il rentre. Et il est beaucoup plus fort physiquement que les gens ne le pensent. »

Ancien coéquipier de Brown à Boston avant son transfert à Chicago en février, Anfernee Simons connaît bien le champion NBA, qu’il va donc retrouver à Philadelphie.

« C’est presque la définition même du joueur complet. Il prend le meilleur attaquant adverse, puis il peut vous mettre 30 points. Il va insuffler cette mentalité de champion dès le premier jour. »

Le mot de la fin revient à Nick Nurse, désormais aux commandes d’une formation capable de viser les Finals.

« Chaque année, il est devenu plus difficile à préparer. Aujourd’hui, il est en pleine force de l’âge. C’est incroyable de l’avoir avec nous. »