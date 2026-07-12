Nick Nurse : « C’est incroyable que Jaylen Brown soit un Sixer »

Comme beaucoup, Nick Nurse ne s’attendait pas à voir Jaylen Brown quitter Boston pour Philadelphie. Encore moins deux mois après l’élimination des Celtics par les Sixers au deuxième tour des playoffs…

« Ma première pensée, c’est que j’ai livré beaucoup de batailles contre lui », explique le coach de Philly. « On l’a vu beaucoup progresser d’une année sur l’autre, et il devenait de plus en plus difficile de préparer un plan de jeu contre lui. Il a beaucoup gagné. Il a remporté un titre et un trophée de MVP des Finals. C’est un joueur complet, des deux côtés du terrain, et polyvalent. Il est en plein dans son prime. C’est incroyable qu’il soit un Sixer. »

Avec Joel Embiid, Tyrese Maxey et désormais Jaylen Brown, Nick Nurse dispose d’un trio de calibre All-NBA, auquel s’ajoute VJ Edgecombe, attendu en progrès pour sa deuxième saison. Reste à trouver le bon équilibre entre des joueurs qui ont tous besoin du ballon, tout en permettant au jeune arrière de poursuivre son développement…

L’effectif paraît également plus dense, une nécessité après le « sweep » subi face aux Knicks. Anfernee Simons doit apporter des points en sortie de banc, tandis que le rookie Labaron Philon Jr., convaincant en Summer League, pourrait rapidement intégrer la rotation.

Tyrese Maxey davantage meneur ?

« Je pense qu’Anfernee et Philon vont tous les deux être importants », poursuit Nick Nurse au sujet de ses deux recrues. « Ce sont deux joueurs capables de porter le ballon, de jouer le pick-and-roll et de marquer. Ce sont aussi deux incroyables athlètes. On est devenu plus rapide et beaucoup plus athlétique. On sera peut-être un peu petit par moments, mais je prends volontiers cette vitesse et ce côté athlétique. »

Nick Nurse se montre d’ailleurs particulièrement enthousiaste au sujet d’Anfernee Simons. « Je l’aime beaucoup. Il peut vraiment marquer, son tir est fluide et il peut shooter en sortie de dribble. C’est un sacré talent. C’est le genre de joueur qui était un peu caché dans une mauvaise équipe. »

La principale mission concernera toutefois Tyrese Maxey, appelé à mieux distribuer les responsabilités offensives. « Il doit continuer de progresser comme leader et en défense », conclut son entraîneur. « Il a fait de gros progrès ces deux dernières années. Il doit continuer de grandir, de prendre du plaisir et d’apporter son énergie au groupe. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.