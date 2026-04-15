La saison rookie de VJ Edgecombe saluée par les Sixers

S’il ne sera pas élu Rookie de l’Année, VJ Edgecombe a joué un rôle central dans une saison compliquée pour les Sixers, marquée par les nombreuses blessures et la suspension de Paul George.

Pourtant, Philadelphie avait réalisé un très bon début de campagne avec quatre victoires en autant de matchs. Une bonne lancée symbolisée par les débuts en NBA très remarqués de VJ Edgecombe. Dès sa première sortie, il met 34 points sur la tête des Celtics. Quelques jours plus tard, l’arrière remet le couvert avec 26 points face au Magic.

« Cette génération joue avec assurance et je pourrais dire ça pour tous les gars de cette Draft. Ils arrivent et ils se disent qu’ils sont là pour assurer le spectacle et pour prendre le relais », constate d’ailleurs Andre Drummond. « C’est génial de voir ce que VJ a fait cette saison et les matchs qu’il nous a permis de gagner. Il a une confiance incroyable et nous avons pu le voir dès qu’il est arrivé. »

La confiance de VJ Edgecombe s’est particulièrement vue dans les moments chauds. Dans le « clutch time », c’est-à-dire des situations où il y a maximum cinq points d’écart à cinq minutes du terme, le rookie affiche 58.7 % de réussite au tir, soit tout simplement la meilleure adresse pour les joueurs y ayant pris plus de 40 tirs…

« Il est capable de marquer en fin de possession ou simplement lorsque nous avons besoin d’un panier dans le quatrième quart-temps », salue Nick Nurse. « Mais dès qu’il est arrivé, il a su faire tout un tas d’autres choses que ce soit bien défendre, contrer des tirs ou prendre des rebonds. »

VJ Edgecombe estime avoir évité le « Rookie wall »

Cependant, la saison de VJ Edgecombe n’a évidemment pas été qu’un long fleuve tranquille. Le coéquipier de Tyrese Maxey a connu un petit coup d’arrêt au mois de mars où il était en difficulté avec son adresse.

Un obstacle toutefois rapidement surmonté par le joueur de 20 ans qui a chassé ses doutes avec 38 points et 11 passes face aux Kings, des records personnels dans les deux catégories statistiques.

« Je ne suis pas certain de savoir où se situe le ‘rookie wall’, peut-être quelqu’un pourrait me l’expliquer », s’amuse VJ Edgecombe en référence au coup de mou souvent connu par les rookie au cours de leur première saison. « J’ai eu mes hauts et mes bas, mais je suis simplement humain. Je continue de m’entraîner tous les jours pour être certain de me montrer sous mon meilleur jour chaque soir. »

VJ Edgecombe a tout intérêt de se montrer sous son meilleur jour pour aider les Sixers, sans Joel Embiid, à venir à bout du Magic au play-in. Pour retrouver Boston au premier tour, un adversaire qui réussit au rookie cette saison.

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 75 34:58 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.