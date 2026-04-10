Opéré en urgence de l’appendicite, Joel Embiid pourrait tout rater !

Énième coup dur pour Joel Embiid cette saison, puisque l’on a appris ce jeudi qu’il avait dû se faire opérer de l’appendicite en urgence, alors que Philadelphie se trouvait à Houston pour y jouer, et y perdre, un match capital en vue de la qualification directe pour les playoffs.

Limité à seulement 38 matchs en 2025/26, pour 26.9 points, 7.7 rebonds, 3.9 passes décisives et 1.2 contre de moyenne, le MVP 2023 risque en toute logique de rater la fin de saison régulière des Sixers. Ces derniers cherchent à obtenir une place dans le Top 6 pour accéder aux playoffs, mais l’absence de leur pivot pourrait compromettre leurs plans et les embarquer dans un play-in de tous les dangers.

Pas de « play-in », ni de playoffs ?

Généralement, il faut entre une et trois semaines pour se remettre de l’appendicite, voire entre quatre et six semaines. Dans le meilleur des cas, Joel Embiid pourrait donc revenir pile à temps pour le début des playoffs.

Si cela venait à trop traîner, on ne pourrait le revoir qu’en milieu ou en fin de premier tour, voire en pleine demi-finale de conférence. Mais si Philadelphie échouait à s’y qualifier, cette opération acterait d’ores et déjà la fin de sa 10e campagne en NBA…

Physiquement, le pivot de 32 ans n’a jamais été verni au moment des playoffs et, après des pépins au genou, au pied, à la cheville, au tibia et au muscle oblique, c’est un déclenchement d’appendicite qui vient perturber sa saison.

Pour information, on se souvient que OG Anunoby avait manqué l’entièreté des playoffs 2019, soit deux mois puisque les Raptors étaient allés jusqu’au titre, à cause d’une opération de l’appendicite.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.