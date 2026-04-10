Malgré une petite frayeur, les Rockets enchaînent une 8e victoire

Les Rockets s’accrochent à leurs ambitions de Top 4 de l’Ouest. La franchise texane ne s’est pas facilitée la tâche mais elle est venue à bout des Sixers, privés de Joel Embiid, opéré de l’appendicite. L’écart final de 11 points (113-102) ne reflète pas l’écart entre les deux équipes durant la majeure partie de la rencontre jeudi.

Philadelphie est resté dans la partie environ six minutes, le temps pour Kelly Oubre Jr de bien débuter sa soirée (12 points dans le premier quart-temps). En tête (10-8), les visiteurs ne le seront plus pour tout le reste du match. Houston signe un premier 9-0 avec Kevin Durant pris agressivement en défense mais efficace dans un rôle de créateur. L’attaque des Rockets semble avoir un coup d’avance en permanence sur jeu placé, comme en contre-attaque, et l’entrée d’un Tari Eason saignant accentue la sensation de n’avoir qu’une équipe ou presque sur le parquet. D’autant que le duo Tyrese Maxey – VJ Edgecombe a bien du mal à se sortir de la pression défensive.

Un temps en tête de 13 points dans le premier quart-temps, Houston s’échappe inexorablement. Les arbitres laissent jouer malgré de nombreux contacts, et à ce petit jeu, les Rockets ont simplement plus d’agressivité en défense et de talent pour sanctionner de l’autre côté du terrain.

Tyrese Maxey et VJ Edgecombe lancent enfin leur match (1 point à 0/5 cumulé lors des 12 premières minutes, 24 points à 9/16 lors des 12 suivantes), mais ils sont bien trop seuls face à la force de frappe texane. Six joueurs terminent à sept points ou plus en première période, et les Rockets déroulent : 73-56 au repos.

Les Rockets peuvent remercier Kevin Durant

L’écart atteint même 24 points d’emblée en deuxième période grâce à un 8-1 rapide, conclu par un superbe moulin à vent à deux mains d’Amen Thompson. Même moins emballants offensivement face à des Sixers passés en zone, les joueurs d’Ime Udoka semblent en total contrôle des opérations et mènent 99-74 en début de quatrième quart-temps. Mais c’est alors qu’un succès facile leur tend les bras qu’ils se laissent complètement endormir.

Philadelphie tente le tout pour le tout, avec un Quentin Grimes déchaîné. Nick Nurse se passe de Paul George, Kelly Oubre Jr. et en bonne partie de Tyrese Maxey car son banc est autrement plus incisif. Houston débranche complètement, enchaîne les ballons perdus et laisse des trous béants dans sa défense. Portés par l’énergie du désespoir, les Sixers se mettent à y croire et passent un 20-2 qui vient tout relancer.

Kevin Durant et Aaron Holiday éloignent provisoirement le danger par leur adresse de loin, mais les visiteurs n’abdiquent pas, et Edgecombe remet les siens à seulement cinq longueurs et moins de deux minutes à jouer (107-102). Tueur à sang-froid, Kevin Durant (29 points, 7 rebonds, 5 passes) met définitivement fin au suspense d’un nouveau gros tir à 3-points.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets ont joué à se faire peur… Rien ne semblait pouvoir bouleverser le sort de ce match, un cavalier seul de Houston, un niveau au-dessus de son adversaire dans tous les secteurs du jeu. Mais ces Rockets sont parfois déroutants et ont complètement perdu leur basket dans le dernier quart-temps avec neuf ballons perdus contre seulement cinq tout le reste du match. Cette grosse saute de concentration a finalement été sans conséquence grâce au talent de Kevin Durant, qui a aussi été recruté pour finir le boulot de la sorte. Mais ce genre de relâchement pourrait se payer bien plus cher en playoffs.

– Huitième victoire consécutive pour les Rockets. Si la note finale est ternie par ce dernier quart-temps, il ne faut pas oublier la très bonne première mi-temps des Texans, pleine de maîtrise, où le collectif a pu s’exprimer. Cette bonne série maintient Houston à hauteur des Lakers au classement pour la quatrième place de l’Ouest, un match derrière les Nuggets avec seulement deux matchs à jouer.

– Sans Joel Embiid, la marge d’erreur des Sixers se réduit. Sans leur pivot, opéré de l’appendicite, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe ont été bien ciblés, et ont tout de même livré un match très correct. Mais le match sans de Paul George a longtemps limité l’attaque de Philadelphie aux exploits de sa ligne arrière. Le baroud d’honneur des remplaçants a eu le mérite d’entretenir un espoir jusqu’alors bien maigre. Il en faudra toutefois plus sous peine de voir la saison s’arrêter prématurément alors que les Sixers semblent désormais destinés au play-in.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.