VJ Edgecombe se place aux côtés de Wilt Chamberlain et LeBron James…

Est-ce possible de réaliser une meilleure première soirée en NBA ? VJ Edgecombe peut se poser la question tant ses débuts dans la Grande Ligue auront été réussis. Ils sont historiques même. Le rookie de Philadelphie a inscrit 34 points (13/26 au shoot et 5 paniers primés) dans la victoire des Sixers sur le parquet des Celtics.

« J'ai bossé chaque jour, toute ma vie, pour des moments comme ça. C'est mon rêve. J'ai prié pour ça. J'ai toujours prié pour être en NBA, pour y rester. C'était dingue. Honnêtement, cela dépasse mes attentes », a commenté l'ancien joueur de Baylor.

VJ Edgecombe a sans doute dépassé les attentes de tout le monde dans ce premier match. Il suffit de se pencher sur ses statistiques et sur l'histoire pour s'en rendre compte. Seuls deux joueurs ont inscrit plus de points pour leur premier match en NBA : Frank Selvy, 35 points en 1954, puis Wilt Chamberlain, 43 points en 1959.

Allen Iverson et LeBron James effacés

Cela faisait donc 66 ans qu'on n'avait pas vu une telle performance ! « C'est une incroyable première, vraiment. C'est une liste plutôt sympa à rejoindre », lance son coach Nick Nurse. « Il a été très bon, très à l'aise. Il a confiance en lui, beaucoup de confiance », ajoute Tyrese Maxey.

Le record des Sixers pour un débutant, qui appartenait à Allen Iverson (30 points en 1996), est donc tombé. Le record de points en premier quart-temps, toujours pour un rookie, également puisque ses 14 points dépassent les 12 inscrits par LeBron James, en octobre 2003 à Sacramento.

« Ça fait du bien d'entendre son nom aux côtés de celui de LeBron. C'est dingue », réagit l'arrière des Sixers, qui a non seulement ajouté 7 rebonds et 3 passes à sa performance, mais aussi de belles envolées. « J'espère avoir une longue carrière devant moi, c'est ça qui compte le plus, la longévité. »