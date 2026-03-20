VJ Edgecombe chasse ses doutes avec une soirée record face aux Kings

Une saison rookie est pleine de hauts et de bas et VJ Edgecombe était dans le creux de la vague dernièrement. Avant ce déplacement à Sacramento, le jeune joueur sortait d’un match compliqué à Denver où il n’avait réussi que 3 de ses 12 tirs.
Mais lors du succès face aux Kings, VJ Edgecombe trouve rapidement de la réussite avec 10 points sur le premier acte, ce qui a permis à Philadelphie de prendre 15 points d’avance.
Pourtant, Sacramento ne rend pas immédiatement les armes. Dans le troisième quart-temps, les hommes de Doug Christie reviennent à moins de dix points. VJ Edgecombe prend alors les choses en main et se charge de redonner de l’air à son équipe. Le rookie se joue d’abord de Killian Hayes sur une feinte à mi-distance avant de s’élever pour réussir un panier avec la faute. Dans la foulée, il profite d’un écran d’Andre Drummond pour se retrouver seul à mi-distance.
« Pour être honnête, j’étais en rythme », reconnaît VJ Edgecombe. « J’ai simplement essayé de prendre la bonne décision. Je m’en fiche de savoir combien de points je mets. Le plus important, c’est de gagner. »
Au four et au moulin
Dans le dernier acte, il est oublié derrière l’arc, ce qui lui a permis d’atteindre les 36 points, établissant ainsi un nouveau record personnel. À cinq minutes du terme, il récupère ensuite un rebond offensif pour remettre le ballon dans le cercle et terminer la partie avec 38 points à 16/28 au tir. Pour trouver un rookie des Sixers qui avait mis autant de points, il faut remonter à la saison 2020/21. Au mois de janvier, Tyrese Maxey avait mis 39 points lors d’un affrontement face à Denver.
L’ancien de Baylor a également brillé à la distribution puisqu’il termine avec 11 passes décisives. Là aussi, c’est un record personnel.
« Il a bien démarré. Il a trouvé ses spots et il a semblé en confiance tout au long de la soirée », félicite son entraîneur Nick Nurse. « Il a pris les bonnes décisions en sortie d’écran même lorsqu’ils sont venus le presser en seconde période. »
Pour faire grimper son compteur de passes, VJ Edgecombe a pu compter sur la très bonne soirée de Justin Edwards, auteur de 32 points, mais aussi sur les 27 unités de Quentin Grimes.
« Je suis très heureux pour Justin », souligne VJ Edgecombe. « Je sais tout ce qu’il a traversé cette saison. Il a connu des soirs où il jouait et d’autres pas du tout. C’est lui qui m’a motivé à aller chercher les 30 points. Bravo à Justin et Quentin, ils continuent de bien jouer malgré les nombreux blessés.»
|VJ Edgecombe
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2025-26
|PHI
|62
|34:49
|42.3
|34.5
|82.5
|1.6
|3.9
|5.5
|3.9
|3.0
|1.4
|1.9
|0.6
|15.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.