Les Nuggets plient le match avant la pause face aux Sixers

Les Sixers, en dépit de leur cascade d’absences, avaient montré du caractère pour dominer les Blazers récemment. Cette fois à Denver, c’était une toute autre histoire. Les Nuggets se sont baladés toute la soirée avant de s’imposer de 28 points (124-96), un écart déjà acquis dès le deuxième quart-temps.

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que la soirée allait être compliquée pour les visiteurs. Philadelphie tente de jouer vite d’entrée mais a toutes les peines du monde à trouver des solutions sur jeu placé. Denver, de son côté, déroule. Nikola Jokic récite sa partition de maître d’orchestre et distribue à merveille le jeu avec huit passes décisives en dix minutes. Le tandem Jokic – Jamal Murray n’a pas besoin de forcer son talent et laisse le scoring à un Aaron Gordon tranchant, et Christian Braun en totale réussite (19 points à eux deux dans le premier quart-temps). Les Nuggets y ajoutent une domination sans partage au rebond, et les Sixers se retrouvent vite dans les cordes.

Un match plié après 20 minutes

Même la sortie de Jokic, très frustré par le traitement physique offert par ses vis-à-vis sans obtenir de coups de sifflet, après deux fautes coup sur coup ne relance pas les joueurs de Pennsylvanie. Denver est trop altruiste, trop en confiance pour que l’équipe C de Nick Nurse supporte la comparaison. -10 après 7 minutes, -20 après 14 minutes… L’écart enfle inexorablement, même avec un cinq des Nuggets composé de Cam Johnson (18 points, dont 16 en première période) et des remplaçants.

Le retour des titulaires appuie un peu plus l’impression de n’avoir qu’une seule équipe sur le terrain. Le joli alley-oop entre VJ Edgecombe et Quentin Grimes est une bien maigre consolation. Problème, le rookie prend une quatrième faute évitable juste avant la mi-temps. Le mal est fait, et dans les grandes largeurs : 72-40 au repos pour les Nuggets.

Confortablement en tête, Denver peut se permettre de contrôler. Philadelphie retrouve un peu de couleurs dans le troisième quart-temps et profite d’un léger relâchement défensif de Denver. Nikola Jokic continue sa croisade contre le corps arbitral, et il faut que David Adelman vienne à la rescousse de sa star pour prendre une faute technique à la place du Serbe, déjà sanctionné de la sorte en première période.

Une simple péripétie au cœur d’une promenade, alors que l’écart oscille toujours autour des 30 points d’avance. David Adelman peut se permettre de vite mettre ses titulaires au repos avant même la fin du troisième quart et de terminer le match en roue libre. Les huit remplaçants de Denver participent au dernier quart… et tous marquent au moins un point. Le symbole d’une soirée pleinement réussie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration des Nuggets. Contre une équipe très affaiblie, Denver a fait preuve d’un grand sérieux pour vite se mettre à l’abri : 56,8 % au tir dont un joli 9/17 à 3-points, 20 passes décisives sur 25 tirs réussis, 32 rebonds à 18… Les pensionnaires de la Ball Arena n’ont pas fait de détail avant le repos.

– Une première pour Nikola Jokic. Le triple MVP n’était jamais descendu sous les 10 points cette saison, ni même sous les 14 unités en réalité. Mais le Serbe s’est attelé à faire jouer ses coéquipiers plutôt que sa carte personnelle mardi, avec 10 passes décisives mais seulement 2 points et 3 tirs tentés en première période. Agacé par les arbitres, il termine avec «seulement» 8 points pour aller avec ses 7 rebonds et 14 passes en 25 minutes.

-Les Nuggets s’accrochent à leur objectif Top 3, les Sixers dans le dur. Si les Lakers sont en grande forme pour fermer le podium de l’Ouest, Denver ne lâche pas. Ils sont désormais trois avec les Rockets et les Wolves avec le même écart d’une victoire et demi de retard sur les Angelinos, alors que les Suns marquent désormais le pas à la 7e place. Pour Philadelphie, ce revers cinglant confirme les difficultés «logiques» du moment, sans Tyrese Maxey, Joel Embiid, ou Paul George. Les Sixers comptent désormais une défaite de plus que les Hawks pour la 8e place et restent sous la menace des Hornets, 10e avec deux matchs de retard.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.