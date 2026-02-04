Matchs
Avec le départ d’Anfernee Simons, les Celtics perdent un ami

NBA – En peu de temps, Anfernee Simons avait parfaitement réussi son intégration dans le vestiaire des Celtics et beaucoup regrettent la perte d’un joueur dont ils étaient proches.

Anfernee SimonsCe mardi, les Celtics ont transféré Anfernee Simons pour récupérer Nikola Vucevic. Arrivé en provenance de Portland l’été dernier, l’aventure dans le Massachusetts de l’arrière n’a été que de courte durée. Toutefois, même s’il n’est resté à Boston qu’à peine plus de six mois, le joueur de 26 ans avait trouvé sa place dans le vestiaire des Celtics et ils sont nombreux à regretter son départ.

« Anfernee a tout mon respect. C’est un business, mais il ne faut pas oublier la dimension humaine », rappelle Jaylen Brown. « Depuis qu’il est arrivé ici, il nous a aidé à gagner des matchs. C’est une bonne personne, un bon garçon sur et en dehors du terrain, d’une humilité exemplaire. J’espère qu’il obtiendra tout ce qu’il désire parce qu’il s’est parfaitement intégré à ce groupe. »

Tous les joueurs des Celtics interrogés après la victoire de Boston contre Dallas rappellent que la NBA est un business, d’autant plus cruel en cette période de « trade deadline ». Baylor Scheierman, Luka Garza ou encore Payton Pritchard, ont témoigné de leur affection à l’égard du désormais ex-Celtic. L’arrière de Boston a notamment expliqué qu’il était compliqué de voir partir des joueurs comme Al Horford, Jrue Holiday et désormais Anfernee Simons alors qu’ils étaient appréciés dans le vestiaire.

L’être humain avant le sportif

« Vous devez comprendre que ce sont plus que des joueurs, ce sont des êtres humains avec des familles », souligne Joe Mazzulla. « Plus, vous réussissez à créer un environnement où vous êtes présents pour ces gars, plus cela les aide à traverser une longue saison. »

Les Celtics avaient donc œuvré pour qu’Anfernee Simons se sente comme chez lui à Boston. Parmi les joueurs proches de l’arrière, il y avait Xavier Tillman notamment. Tous les deux pères de famille, leurs enfants étaient amis. C’est donc un coup dur pour toute la famille Tillman qui était aussi proche du clan de Jrue Holiday, envoyé à Portland pour récupérer justement Anfernee Simons en juillet.

« C’est la partie la plus compliquée clairement », avoue Xavier Tillman. « Les enfants construisent des relations et ils espèrent qu’elles vont durer éternellement. Nous avons dit à Ant [Anfernee Simons] que cet été, nous allons passer du temps en famille parce que nos enfants et nos compagnes ont tissé des liens très forts. Tout le monde dit qu’il s’agit d’un business, mais vous créez des liens et vous faites attention à eux. C’est toujours compliqué de voir des amis partir. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jaylen Brown 45 34:17 48.5 36.2 77.6 1.2 5.7 6.9 4.8 3.6 1.0 0.4 2.8 29.4
Derrick White 47 34:03 39.2 32.4 89.1 1.0 3.6 4.6 5.4 1.9 1.3 1.4 1.7 17.2
Payton Pritchard 48 32:35 45.6 35.2 85.9 0.9 3.4 4.3 5.3 1.1 0.8 0.1 1.5 16.8
Anfernee Simons 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.1 0.6 0.1 1.7 14.2
Neemias Queta 46 25:04 63.5 0.0 65.7 3.0 5.1 8.1 1.5 1.0 0.9 1.3 2.8 10.1
Sam Hauser 48 23:49 41.1 39.4 91.7 0.7 3.1 3.8 1.4 0.6 0.6 0.3 1.4 9.1
Luka Garza 40 16:35 58.6 44.1 80.0 2.5 1.8 4.3 1.1 0.5 0.4 0.5 2.5 7.7
Josh Minott 32 16:13 51.1 44.7 76.9 1.2 2.4 3.6 1.0 0.6 0.8 0.3 1.6 6.0
Jordan Walsh 44 18:35 52.5 39.2 76.2 1.4 2.9 4.4 0.9 0.5 0.8 0.5 2.3 5.7
Hugo González 44 15:20 49.0 36.8 50.0 0.9 2.5 3.4 0.6 0.6 0.6 0.3 1.8 4.0
Baylor Scheierman 44 13:15 45.1 41.0 80.0 0.4 1.8 2.2 0.8 0.4 0.5 0.0 1.4 3.3
Xavier Tillman 13 8:28 46.7 21.4 0 0.8 1.2 1.9 0.4 0.4 0.5 0.2 0.7 2.4
Chris Boucher 9 10:27 32.0 13.3 75.0 0.2 1.8 2.0 0.3 0.1 0.6 0.8 1.9 2.3
Ron Harper Jr. 7 5:00 31.3 25.0 0 0.4 0.4 0.9 0.6 0.1 0.1 0.4 0.4 1.9
Amari Williams 13 8:14 46.7 0 66.7 0.5 1.6 2.1 0.5 0.5 0.2 0.7 1.1 1.7

Par Thibault Mairesse
