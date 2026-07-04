Rumeurs
Les Wolves passent à l’offensive pour attirer LeBron James
Rui Hachimura, nouvelle priorité des Wolves au poste 4 ?
Duel entre les Bucks et les Lakers pour Jonathan Kuminga ?
Kentavious Caldwell-Pope bientôt sacrifié par les Grizzlies ?

VJ Edgecombe veut écrire l’histoire des Bahamas

Publié le 4/07/2026 à 16:51 Twitter Facebook

Leader de sa sélection à seulement 20 ans, VJ Edgecombe peut permettre à son pays de franchir un cap inédit dans sa quête d’une première Coupe du monde.

vj edgecombePour son premier match dans ces qualifications avec les Bahamas, VJ Edgecombe ne s’est pas raté. Vendredi, à Nassau, l’arrière des Sixers a guidé sa sélection vers une démonstration face à la Jamaïque (123-74), un succès indispensable pour rester en vie dans la course au deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Avec un bilan d’une victoire pour trois défaites avant cette troisième fenêtre, les Bahamas n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur. Portée par son jeune leader, la sélection bahaméenne a rapidement pris le contrôle de la rencontre, pour s’offrir une balade de santé et préparer au mieux le match couperet face à Porto Rico.

Edgecombe en patron

Spectaculaire et efficace, VJ Edgecombe a livré une prestation complète : 26 points en 27 minutes à 63% au tir, 9 rebonds et 5 interceptions. De quoi terminer avec la meilleure évaluation du match, après avoir donné le ton dès le premier quart-temps avec 10 points.

Avec 123 points inscrits, les Bahamas ont signé l’une des meilleures marques de l’histoire des qualifications Amériques, tout en confirmant leur adresse extérieure et leur efficacité offensive.

« J’espère avoir offert un beau spectacle, mais il reste un match. C’est tout ce qui compte désormais », a réagi VJ Edgecombe. « On va regarder la vidéo, apprendre de nos erreurs et se concentrer sur Porto Rico. »

Révélation de l’effectif de Philadelphie la saison passée, l’arrière n’a jamais caché l’importance de ses racines dans son développement. Inspiré très tôt par Buddy Hield, encore précieux face à la Jamaïque avec 15 points, il considère chaque rassemblement avec les Bahamas comme un moment à part.

« Les Bahamas, c’est une seule famille »

« Pouvoir jouer devant les gens qui me connaissent, c’est spécial. Je représente ma famille chaque fois que j’entre sur le parquet, que ce soit en NBA ou avec la sélection », poursuit-il. « Je joue pour le nom inscrit sur mon maillot. Les Bahamas, c’est une seule famille. Dès que j’ai l’occasion de porter ce maillot, je suis présent. »

Les Bahamas joueront donc leur avenir lundi face à Porto Rico. Une victoire leur permettrait de rejoindre le deuxième tour des qualifications Amériques, avec le rêve toujours intact d’offrir au pays sa première participation à une Coupe du monde.

« C’est la Coupe du monde. Nous avons une chance d’écrire l’histoire, et j’espère que ce ne sera que la première de nombreuses qualifications », conclut VJ Edgecombe. « Voir tout ce soutien dans les tribunes montre à quel point notre pays est uni. C’est une motivation supplémentaire. »

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes