VJ Edgecombe veut écrire l’histoire des Bahamas

Pour son premier match dans ces qualifications avec les Bahamas, VJ Edgecombe ne s’est pas raté. Vendredi, à Nassau, l’arrière des Sixers a guidé sa sélection vers une démonstration face à la Jamaïque (123-74), un succès indispensable pour rester en vie dans la course au deuxième tour des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Avec un bilan d’une victoire pour trois défaites avant cette troisième fenêtre, les Bahamas n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur. Portée par son jeune leader, la sélection bahaméenne a rapidement pris le contrôle de la rencontre, pour s’offrir une balade de santé et préparer au mieux le match couperet face à Porto Rico.

Edgecombe en patron

Spectaculaire et efficace, VJ Edgecombe a livré une prestation complète : 26 points en 27 minutes à 63% au tir, 9 rebonds et 5 interceptions. De quoi terminer avec la meilleure évaluation du match, après avoir donné le ton dès le premier quart-temps avec 10 points.

Avec 123 points inscrits, les Bahamas ont signé l’une des meilleures marques de l’histoire des qualifications Amériques, tout en confirmant leur adresse extérieure et leur efficacité offensive.

« J’espère avoir offert un beau spectacle, mais il reste un match. C’est tout ce qui compte désormais », a réagi VJ Edgecombe. « On va regarder la vidéo, apprendre de nos erreurs et se concentrer sur Porto Rico. »

Révélation de l’effectif de Philadelphie la saison passée, l’arrière n’a jamais caché l’importance de ses racines dans son développement. Inspiré très tôt par Buddy Hield, encore précieux face à la Jamaïque avec 15 points, il considère chaque rassemblement avec les Bahamas comme un moment à part.

« Les Bahamas, c’est une seule famille »

« Pouvoir jouer devant les gens qui me connaissent, c’est spécial. Je représente ma famille chaque fois que j’entre sur le parquet, que ce soit en NBA ou avec la sélection », poursuit-il. « Je joue pour le nom inscrit sur mon maillot. Les Bahamas, c’est une seule famille. Dès que j’ai l’occasion de porter ce maillot, je suis présent. »

Les Bahamas joueront donc leur avenir lundi face à Porto Rico. Une victoire leur permettrait de rejoindre le deuxième tour des qualifications Amériques, avec le rêve toujours intact d’offrir au pays sa première participation à une Coupe du monde.

« C’est la Coupe du monde. Nous avons une chance d’écrire l’histoire, et j’espère que ce ne sera que la première de nombreuses qualifications », conclut VJ Edgecombe. « Voir tout ce soutien dans les tribunes montre à quel point notre pays est uni. C’est une motivation supplémentaire. »