Pat Riley regrette l’altercation entre Bam Adebayo et Tyler Herro

Après avoir décrit le renfort idéal du Heat, Pat Riley a également profité de son intervention dans le « Dan Le Batard Show » pour revenir sur l’incident survenu dix jours plus tôt entre Bam Adebayo et Tyler Herro.

Longtemps associés à Miami, les deux hommes évoluent désormais dans des franchises différentes depuis le transfert de Giannis Antetokounmpo. Mais, à Las Vegas, leurs retrouvailles ont dégénéré.

Lors d’une discussion avec un fan, Tyler Herro aurait critiqué l’impact défensif de Bam Adebayo en le mettant en parallèle avec son salaire. Confronté à son ancien coéquipier, le pivot l’aurait ensuite frappé à la tête après un échange verbal particulièrement tendu…

Une escalade que Pat Riley regrette, tout en pointant la responsabilité des réseaux sociaux.

« Les conflits, les passions, les déclarations… Les joueurs sont devenus accros aux réseaux sociaux », a expliqué le président du Heat. « Quand vous commencez à aller sur X pour répondre à quelqu’un qui vous critique d’une manière ou d’une autre, en utilisant un faux compte ou peu importe… Les choses peuvent vite dégénérer. C’est le monde dans lequel on vit aujourd’hui et il semble y avoir plus de méchanceté que jamais. »

« Je n’ai pas aimé ça vis-à-vis de Bam »

Pat Riley a également pris la défense de Bam Adebayo, visé par les commentaires attribués à Tyler Herro.

« Je n’ai pas aimé ça vis-à-vis de Bam. Je ne savais même pas qu’il était contrarié, parce que j’ai lu la chose et ça ne m’a pas plu. Je n’ai pas aimé ce que j’ai lu. Comme je le dis toujours, les réseaux sociaux engendrent des conséquences et il s’est donc senti offensé [par ces commentaires]. Je ne pense pas qu’ils aient eu le temps de s’expliquer ou quoi que ce soit de ce genre. Mais c’est arrivé… »

Si Tyler Herro a rapidement expliqué vouloir « tourner la page » après cette altercation, la NBA s’est montrée clémente en décidant de ne sanctionner aucun des deux joueurs. Une décision approuvée par Pat Riley.

« Ils sont tous les deux extrêmement compétitifs. J’ai regretté que ça se produise et j’ai été encore plus désolé de voir ce qui s’est passé avec Bam. Mais c’est terminé et ils vont passer à autre chose. La ligue ne va prendre aucune sanction et ils finiront bien par faire la paix à un moment ou un autre », a ainsi conclu le dirigeant floridien.