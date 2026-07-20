Pat Riley décrit le renfort idéal du Heat… qui ressemble à LeBron James

Après avoir récupéré Giannis Antetokounmpo, le Heat n’a pas terminé son intersaison. Invité du « Dan Le Batard Show », Pat Riley a ainsi clairement identifié la priorité de Miami.

« Tout le monde parle de shoot, mais ce n’est pas la priorité principale actuellement. C’est un autre créateur », explique le dirigeant. L’arrivée du « Greek Freak » ayant coûté Tyler Herro au Heat, l’effectif manque désormais d’un organisateur pour mettre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo dans les meilleures dispositions.

LeBron James, sur le départ des Lakers apparaît donc en filigrane. Le quadruple MVP est entré dans une « phase de délibération » selon son agent, Rich Paul.

Pat Riley refuse toutefois de brusquer son ancien joueur. « On attend, tout simplement. Il faut le laisser prendre cette décision. Je ne vais pas appeler Rich tous les jours pour l’embêter », assure-t-il ainsi.

Le patron de Miami assure aussi avoir tourné la page de 2014, et du départ de LeBron James qu’il avait assez mal digéré à l’époque. « J’étais très déçu parce que je pensais que nous étions en train de bâtir une dynastie. Mais il faut laisser ce genre de choses au passé », confie-t-il, évoquant leur accolade lors de l’inauguration de sa statue.

Pat Riley ne veut donc pas forcer les retrouvailles. Mais le besoin décrit ressemble beaucoup à LeBron James…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.