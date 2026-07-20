Pat Riley décrit le renfort idéal du Heat… qui ressemble à LeBron James

Après avoir récupéré Giannis Antetokounmpo, le Heat n’a pas terminé son intersaison. Invité du « Dan Le Batard Show », Pat Riley a ainsi clairement identifié la priorité de Miami.
« Tout le monde parle de shoot, mais ce n’est pas la priorité principale actuellement. C’est un autre créateur », explique le dirigeant. L’arrivée du « Greek Freak » ayant coûté Tyler Herro au Heat, l’effectif manque désormais d’un organisateur pour mettre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo dans les meilleures dispositions.
LeBron James, sur le départ des Lakers apparaît donc en filigrane. Le quadruple MVP est entré dans une « phase de délibération » selon son agent, Rich Paul.
Pat Riley refuse toutefois de brusquer son ancien joueur. « On attend, tout simplement. Il faut le laisser prendre cette décision. Je ne vais pas appeler Rich tous les jours pour l’embêter », assure-t-il ainsi.
Le patron de Miami assure aussi avoir tourné la page de 2014, et du départ de LeBron James qu’il avait assez mal digéré à l’époque. « J’étais très déçu parce que je pensais que nous étions en train de bâtir une dynastie. Mais il faut laisser ce genre de choses au passé », confie-t-il, évoquant leur accolade lors de l’inauguration de sa statue.
Pat Riley ne veut donc pas forcer les retrouvailles. Mais le besoin décrit ressemble beaucoup à LeBron James…
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39:31
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42:21
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42:33
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40:54
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40:22
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37:42
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39:02
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38:46
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37:31
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37:51
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37:41
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36:08
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35:39
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|38:14
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36:54
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35:13
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34:34
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33:25
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37:13
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35:32
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35:16
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34:55
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|60
|33:09
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|1.4
|1.2
|3.0
|0.6
|20.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.