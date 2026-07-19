CJ McCollum impatient de découvrir le plein potentiel des Hawks

Les Hawks avaient terminé la saison régulière en trombe, avec 20 victoires lors de leurs 26 derniers matchs. Après avoir arraché leur qualification en playoffs, les joueurs de Quin Snyder avaient même mené 2-1 face aux Knicks, grâce à deux fins de match réussies de CJ McCollum au Madison Square Garden puis à Atlanta.

Arrivé de Washington en janvier, CJ McCollum a ainsi tourné à 18.7 points et 4.1 passes de moyenne en 41 matchs avec Atlanta. Mais prolongé pour une saison supplémentaire, le vétéran se réjouit surtout de pouvoir enfin préparer une campagne complète avec ses coéquipiers.

« Je suis simplement impatient de pouvoir participer à un camp d’entraînement complet », explique-t-il à l’Atlanta Journal-Constitution. « J’ai été transféré en plein milieu de la saison, donc cela m’enthousiasme. Je suis aussi enthousiaste devant la progression et le potentiel de beaucoup de jeunes, ainsi que par les expériences vécues la saison dernière : lutter pour une place en playoffs, nous qualifier, puis affronter une très bonne équipe. »

Des « moments de progression »

Cette série contre New York s’est achevée brutalement, mais CJ McCollum préfère retenir les leçons d’un duel face à une équipe qui a ensuite enchaîné 13 victoires consécutives pour aller chercher le titre.

« Cela vous apprend à être meilleur et à répondre présent dans les moments importants », poursuit d’ailleurs le meneur/arrière. « Cela vous apprend à exécuter, mais aussi à vous préparer. Je suis donc vraiment impatient d’avoir l’occasion de vivre encore davantage de moments de progression ensemble, en tant qu’équipe. »

Atlanta a d’ailleurs choisi de miser sur la continuité en conservant l’essentiel de son groupe, se contentant (pour le moment) de petites retouches. Le principal changement devrait concerner Jonathan Kuminga : après avoir refusé son option à 24.3 millions de dollars, les Hawks semblent se diriger vers un départ de l’ailier congolais, potentiellement dans le cadre d’un « sign-and-trade ». Une exception dans un été placé sous le signe de la stabilité.

L’effectif des Hawks 2026/27 Meneurs : Dyson Daniels, Devin Carter, Kingston Flemings Extérieurs : C.J. McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Buddy Hield, Corey Kispert, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson, Aaron Wiggins Intérieurs : Onyeka Okongwu, Jock Landale, Zuby Ejiofor, Asa Newell, Mouhamed Gueye

CJ McCollum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 POR 38 12:32 41.6 37.5 67.6 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.9 0.1 5.3 2014-15 POR 62 15:42 43.6 39.6 69.9 0.2 1.2 1.5 1.0 1.3 0.7 0.8 0.1 6.8 2015-16 POR 80 34:45 44.8 41.7 82.7 0.6 2.7 3.2 4.3 2.3 1.2 2.5 0.3 20.8 2016-17 POR 80 35:55 48.0 42.0 91.2 0.8 2.9 3.6 3.6 2.5 0.9 2.2 0.5 23.0 2017-18 POR 81 36:05 44.3 39.7 83.6 0.7 3.3 4.0 3.4 2.1 1.0 1.9 0.4 21.4 2018-19 POR 70 33:56 45.9 37.5 82.8 0.9 3.1 4.0 3.0 2.5 0.8 1.5 0.4 21.0 2019-20 POR 70 36:31 45.1 37.9 75.7 0.7 3.6 4.2 4.4 2.6 0.8 1.8 0.6 22.2 2020-21 POR 47 34:03 45.8 40.2 81.2 0.6 3.3 3.9 4.7 1.9 0.9 1.4 0.4 23.1 2021-22 NO 26 33:46 49.3 39.4 66.7 0.7 3.7 4.5 5.8 1.7 1.3 2.2 0.0 24.3 2021-22 POR 36 35:12 43.6 38.4 70.6 0.9 3.3 4.3 4.5 2.1 1.0 1.9 0.6 20.5 2022-23 NO 75 35:19 43.7 38.9 76.9 0.7 3.6 4.4 5.7 2.0 0.9 2.4 0.5 20.9 2023-24 NO 66 32:43 45.9 42.9 82.7 0.6 3.7 4.3 4.6 1.9 0.9 1.7 0.6 20.0 2024-25 NO 56 32:43 44.4 37.3 71.7 0.8 3.0 3.8 4.1 2.2 0.8 1.9 0.4 21.1 2025-26 ATL 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.7 1.0 1.9 0.6 18.7 2025-26 WAS 35 30:55 45.4 39.3 80.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.1 0.7 1.7 0.3 18.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.