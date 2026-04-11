La remontée des Hawks récompensée par les playoffs

Début janvier, Trae Young était encore un joueur des Hawks, avant finalement d’être transféré aux Wizards. Mais à la moitié de ce même mois, Atlanta était toujours à la peine, avec un bilan négatif de 20 victoires pour 25 défaites et une dixième place dans la conférence Est.

Presque trois mois après et avec 26 victoires en 36 matchs depuis, les Hawks viennent de battre les Cavaliers, de remporter un titre de division et de valider leur ticket pour le premier tour des playoffs. Sacré virage réussi.

« L’objectif, c’était d’aller en playoffs. On a fait de l’excellent travail pour se rassembler, appliquer les consignes et conserver notre bonne dynamique de janvier et février », se réjouit CJ McCollum. « On a été capable de surmonter l’adversité, de rester soudé et on est récompensé par une place en playoffs », ajoute Jalen Johnson.

Faire du bruit au premier tour

Les Hawks retrouvent les playoffs trois ans après leur dernière participation, en 2023, contre les Celtics (série perdue 4-2) et arrivent avec le vent dans le dos. L’après-Young a été parfaitement négocié, le jeu offensif rythmé est séduisant et le duel qui se dessine contre les Cavaliers s’annonce très intéressant.

« La mayonnaise a vraiment bien pris collectivement. Les gars sont soudés, l’alchimie est grande et on joue les uns pour les autres. On a un très bon groupe, qui peut faire du bruit », commente Dyson Daniels. « On a beaucoup progressé », insiste McCollum. « On a beaucoup parlé en coulisses, regardé des vidéos, communiqué énormément pour que chacun assure et assume. »

Reste que le niveau va monter lors du premier tour, que ce soit contre les Cavaliers ou les Knicks (si jamais Toronto passe devant Atlanta), et les Hawks vont devoir montrer que leur style peut leur permettre de gagner.

« Pour beaucoup d’entre nous, ce sera notre première ou deuxième fois en playoffs. On est impatient », annonce Jalen Johnson. « On a hâte de relever les défis qui nous attendent. Le reste de la ligue connaît notre identité et on a fait un remarquable travail pour l’assumer pleinement et se plonger à fond dedans. »