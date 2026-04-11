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La remontée des Hawks récompensée par les playoffs

Publié le 11/04/2026 à 10:30 Twitter Facebook

NBA – Jusqu’à fin janvier, et après le transfert de Trae Young, Atlanta était 10e de la conférence Est. En deux mois, les joueurs de Quin Snyder sont montés petit à petit au classement, pour s’offrir un premier tour.

La remontée des Hawks récompensée par les playoffsDébut janvier, Trae Young était encore un joueur des Hawks, avant finalement d’être transféré aux Wizards. Mais à la moitié de ce même mois, Atlanta était toujours à la peine, avec un bilan négatif de 20 victoires pour 25 défaites et une dixième place dans la conférence Est.

Presque trois mois après et avec 26 victoires en 36 matchs depuis, les Hawks viennent de battre les Cavaliers, de remporter un titre de division et de valider leur ticket pour le premier tour des playoffs. Sacré virage réussi.

« L’objectif, c’était d’aller en playoffs. On a fait de l’excellent travail pour se rassembler, appliquer les consignes et conserver notre bonne dynamique de janvier et février », se réjouit CJ McCollum. « On a été capable de surmonter l’adversité, de rester soudé et on est récompensé par une place en playoffs », ajoute Jalen Johnson.

Faire du bruit au premier tour

Les Hawks retrouvent les playoffs trois ans après leur dernière participation, en 2023, contre les Celtics (série perdue 4-2) et arrivent avec le vent dans le dos. L’après-Young a été parfaitement négocié, le jeu offensif rythmé est séduisant et le duel qui se dessine contre les Cavaliers s’annonce très intéressant.

« La mayonnaise a vraiment bien pris collectivement. Les gars sont soudés, l’alchimie est grande et on joue les uns pour les autres. On a un très bon groupe, qui peut faire du bruit », commente Dyson Daniels. « On a beaucoup progressé », insiste McCollum. « On a beaucoup parlé en coulisses, regardé des vidéos, communiqué énormément pour que chacun assure et assume. »

Reste que le niveau va monter lors du premier tour, que ce soit contre les Cavaliers ou les Knicks (si jamais Toronto passe devant Atlanta), et les Hawks vont devoir montrer que leur style peut leur permettre de gagner.

« Pour beaucoup d’entre nous, ce sera notre première ou deuxième fois en playoffs. On est impatient », annonce Jalen Johnson. « On a hâte de relever les défis qui nous attendent. Le reste de la ligue connaît notre identité et on a fait un remarquable travail pour l’assumer pleinement et se plonger à fond dedans. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 72 35:10 48.9 35.2 78.8 1.4 8.9 10.3 7.9 3.4 1.2 0.4 2.1 22.5
Nickeil Alexander-walker 78 33:22 45.9 39.9 90.2 0.7 2.8 3.4 3.7 2.1 1.3 0.5 2.2 20.8
Trae Young 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.6 1.0 0.1 2.0 19.3
Cj Mccollum 41 28:50 45.6 35.7 74.8 1.0 2.2 3.1 4.1 1.9 1.0 0.6 1.7 18.7
Kristaps Porziņģis 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 0.9 0.5 1.3 3.2 17.1
Onyeka Okongwu 74 31:02 48.0 37.6 75.7 1.9 5.7 7.6 3.1 1.7 1.1 1.1 3.3 15.2
Jonathan Kuminga 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.3 0.9 0.3 1.4 12.3
Dyson Daniels 76 33:09 51.7 18.8 61.5 2.4 4.4 6.8 5.9 1.8 2.0 0.4 2.2 11.9
Zaccharie Risacher 66 22:25 45.3 36.9 64.4 1.0 2.7 3.8 1.1 0.8 0.9 0.5 2.2 9.5
Jock Landale 23 19:23 51.6 39.1 54.1 1.8 2.3 4.1 1.7 0.6 0.4 0.6 2.1 9.1
Vít Krejčí 46 22:21 46.4 42.3 75.0 0.4 1.7 2.1 1.5 0.7 0.8 0.3 2.3 9.0
Corey Kispert 38 17:55 44.9 34.2 81.7 0.5 1.7 2.2 1.5 0.8 0.2 0.2 1.0 8.9
Luke Kennard 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 0.7 0.7 0.1 1.2 7.9
Asa Newell 43 10:43 53.8 38.9 56.0 0.9 1.0 2.0 0.6 0.5 0.4 0.3 1.5 4.9
Mouhamed Gueye 77 15:19 45.2 30.8 64.5 1.2 2.4 3.6 0.9 0.4 0.8 0.5 1.6 4.4
Gabe Vincent 24 13:20 36.0 30.0 83.3 0.4 0.7 1.1 1.6 0.6 0.5 0.1 1.1 3.9
Tony Bradley 2 6:30 60.0 100.0 0 0.5 1.5 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 3.5
Keaton Wallace 52 9:42 41.8 39.4 64.3 0.1 0.9 1.0 1.7 0.5 0.5 0.1 0.9 3.4
Christian Koloko 13 10:23 47.1 16.7 100.0 0.7 1.5 2.2 0.5 0.5 0.3 0.7 1.8 3.1
Caleb Houstan 18 4:10 53.8 52.4 100.0 0.3 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 2.3
Jacob Toppin 5 3:24 66.7 0 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
Buddy Hield 6 5:00 11.1 0.0 100.0 0.2 0.7 0.8 0.3 0.8 0.2 0.0 0.2 0.8
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8
Rayj Dennis 2 4:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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