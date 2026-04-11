En se vengeant des Cavs, les Hawks valident leur place en playoffs

Si les Cavaliers voulaient envoyer un message mercredi soir face aux Hawks, ce vendredi, le ton n’était plus le même. Sans Donovan Mitchell ni Jarrett Allen et déjà qualifiés pour les playoffs, les hommes de Kenny Atkinson étaient moins intenses. Le premier quart-temps, côté Cleveland, se résume alors à James Harden. Tandis qu’en face, CJ McCollum brille (27-22). Néanmoins, le deuxième quart-temps n’est pas scintillant, avec beaucoup de déchets.

Il faut un bon passage de Dyson Daniels, avec 6 points de suite, puis un enchaînement de paniers primés de CJ McCollum pour réveiller la salle et permettre à Atlanta de faire le break à la pause (61-48).

L’écart se confirme au retour des vestiaires. Les troupes de Quin Snyder montent d’un cran en défense, volent des ballons et passent un 16-0. Il y a trente points entre les deux équipes et c’est plié avant même le dernier acte (96-65), qui n’apporte rien de plus à la rencontre, largement dominée par les locaux (124-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks ont leur billet et un titre de division. Avec cette victoire, la franchise d’Atlanta jouera le premier tour des playoffs. Ce n’était plus arrivé depuis 2023. Mieux encore : devant Orlando, les Hawks sont la meilleure équipe de la division Southeast et c’est une première pour eux depuis 2021, l’année où ils avaient été jusqu’en finale de conférence. Reste à savoir à quelle place, ils seront : 5e ou 6e. Pour conserver la 5e, il faut gagner le dernier match pour ne pas finir avec le même bilan que Toronto (45-36), qui possède le « tie breaker ».

– La première mi-temps de CJ McCollum. Même si la victoire est large, on peut souligner la première période de l’ancien des Blazers, qui inscrit 25 points à 9/13 au shoot dont 6/8 à 3-pts, en 16 minutes. Il termine la rencontre avec 29 unités. Relancé, Zaccharie Risacher a lui été maladroit à 1/7 au tir…

– La bascule du troisième quart-temps. Avec 6 ballons perdus (quatre volés par leurs adversaires), un 0/5 à 3-pts et un 7/21 au shoot, les Cavaliers ont vraiment été en grande souffrance dans ce quart-temps après la pause. C’est alors que les Hawks, déjà devant, ont pu creuser l’écart avec ce 16-0 qui a tué le match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.