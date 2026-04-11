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En se vengeant des Cavs, les Hawks valident leur place en playoffs

Publié le 11/04/2026 à 7:05 Twitter Facebook

NBA – CJ McCollum et ses coéquipiers ont fait la différence en troisième quart-temps face à une équipe de Cleveland sans Donovan Mitchell (124-102). Atlanta a son billet pour le premier tour.

Si les Cavaliers voulaient envoyer un message mercredi soir face aux Hawks, ce vendredi, le ton n’était plus le même. Sans Donovan Mitchell ni Jarrett Allen et déjà qualifiés pour les playoffs, les hommes de Kenny Atkinson étaient moins intenses. Le premier quart-temps, côté Cleveland, se résume alors à James Harden. Tandis qu’en face, CJ McCollum brille (27-22). Néanmoins, le deuxième quart-temps n’est pas scintillant, avec beaucoup de déchets.

Il faut un bon passage de Dyson Daniels, avec 6 points de suite, puis un enchaînement de paniers primés de CJ McCollum pour réveiller la salle et permettre à Atlanta de faire le break à la pause (61-48).

L’écart se confirme au retour des vestiaires. Les troupes de Quin Snyder montent d’un cran en défense, volent des ballons et passent un 16-0. Il y a trente points entre les deux équipes et c’est plié avant même le dernier acte (96-65), qui n’apporte rien de plus à la rencontre, largement dominée par les locaux (124-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Hawks ont leur billet et un titre de division. Avec cette victoire, la franchise d’Atlanta jouera le premier tour des playoffs. Ce n’était plus arrivé depuis 2023. Mieux encore : devant Orlando, les Hawks sont la meilleure équipe de la division Southeast et c’est une première pour eux depuis 2021, l’année où ils avaient été jusqu’en finale de conférence. Reste à savoir à quelle place, ils seront : 5e ou 6e. Pour conserver la 5e, il faut gagner le dernier match pour ne pas finir avec le même bilan que Toronto (45-36), qui possède le « tie breaker ».

– La première mi-temps de CJ McCollum. Même si la victoire est large, on peut souligner la première période de l’ancien des Blazers, qui inscrit 25 points à 9/13 au shoot dont 6/8 à 3-pts, en 16 minutes. Il termine la rencontre avec 29 unités. Relancé, Zaccharie Risacher a lui été maladroit à 1/7 au tir…

– La bascule du troisième quart-temps. Avec 6 ballons perdus (quatre volés par leurs adversaires), un 0/5 à 3-pts et un 7/21 au shoot, les Cavaliers ont vraiment été en grande souffrance dans ce quart-temps après la pause. C’est alors que les Hawks, déjà devant, ont pu creuser l’écart avec ce 16-0 qui a tué le match.

Atlanta Hawks / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
CJ McCollum 24 11/16 6/8 1/2 1 3 4 4 2 2 2 0 22 29 31
Nickeil Alexander-Walker 32 7/13 3/8 1/1 1 0 1 1 3 2 0 1 29 18 17
Jalen Johnson 25 6/12 2/3 4/5 1 8 9 2 4 0 5 0 25 18 17
Dyson Daniels 30 6/10 0/1 1/2 5 5 10 12 2 2 1 0 36 13 31
Onyeka Okongwu 27 1/5 0/2 0/0 1 4 5 1 0 1 0 0 25 2 5
Jonathan Kuminga 23 4/12 0/6 7/8 1 4 5 1 1 2 0 0 11 15 14
Corey Kispert 9 2/5 2/4 2/5 0 0 0 1 0 0 0 0 -14 8 3
Tony Bradley 9 3/3 1/1 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -14 7 9
Mouhamed Gueye 12 2/4 1/3 0/0 1 2 3 1 1 0 0 1 11 5 8
Zaccharie Risacher 19 1/7 0/3 2/2 1 3 4 1 2 1 0 1 -13 4 5
Gabe Vincent 14 1/3 1/3 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 8 3 1
Asa Newell 8 1/2 0/1 0/0 1 1 2 1 0 1 0 1 -8 2 6
Keaton Wallace 8 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 1 2 0 -8 0 0
Total 45/93 16/44 18/25 14 32 46 27 18 12 11 4 124
Cleveland Cavaliers / 102 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
James Harden 25 6/13 2/6 6/6 0 0 0 5 1 0 5 0 -34 20 13
Jaylon Tyson 24 7/15 0/5 1/2 1 3 4 3 1 3 1 2 -10 15 17
Evan Mobley 22 5/12 0/0 0/0 3 3 6 1 1 0 4 1 -16 10 7
Dean Wade 17 1/1 1/1 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 -18 3 6
Max Strus 23 1/9 0/4 0/0 1 3 4 0 4 0 0 0 -30 2 -2
Tyrese Proctor 12 5/8 2/4 3/3 0 1 1 4 2 1 3 0 9 15 15
Dennis Schroder 16 2/8 1/2 2/2 1 1 2 4 2 2 0 0 -9 7 9
Tristan Enaruna 12 3/4 0/1 1/1 0 1 1 1 0 1 0 0 9 7 9
Craig Porter 17 2/3 0/0 2/2 2 3 5 3 1 0 1 0 0 6 12
Larry Nance Jr. 16 2/2 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 3 0 -17 4 2
Nae'Qwan Tomlin 19 2/4 0/0 0/0 1 4 5 1 3 1 1 1 10 4 9
Riley Minix 8 1/2 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 3
Olivier Sarr 10 1/1 1/1 0/0 0 5 5 3 2 0 0 2 11 3 13
Keon Ellis 19 1/4 0/2 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 -23 2 1
Total 39/86 7/27 17/18 9 31 40 25 20 8 19 6 102

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA100
DET118
WAS117
MIA140
ATL124
CLE102
BOS144
NOR118
IND94
PHI105
NYK112
TOR95
CHI103
ORL127
HOU132
MIN136
MIL125
BRO108
SAS139
DAL120
UTH147
MEM101
DEN127
OKC107
POR116
LAC97
SAC124
GSW118
LAL101
PHO73

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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