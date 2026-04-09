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Les Cavaliers voulaient envoyer un message aux Hawks

Publié le 9/04/2026 à 9:20 Twitter Facebook

NBA – Comme Cleveland pourrait retrouver Atlanta au premier tour des playoffs, la bande de Donovan Mitchell a pris la rencontre comme une répétition générale. C’est réussi.

Les Cavaliers voulaient envoyer un message aux HawksQuand on peut joindre l’utile à l’agréable, pourquoi se priver ? Les Cavaliers ont toujours en tête la troisième place de la conférence Est, qui appartient actuellement aux Knicks, mais s’ils conservent la quatrième, alors ils pourraient affronter les Hawks au premier tour des playoffs. Dès lors, le match de mercredi était très intéressant.

« C’était un peu l’objectif de cette rencontre : envoyer un message », confirme Evan Mobley. « On l’a fait dans cette partie. On a joué un bon match et on doit être prêt pour le refaire, encore et encore, en playoffs. »

En effet, c’est Cleveland qui l’a emporté et forcément, à quelques jours du premier tour, ça peut compter dans les têtes. « Il y a de fortes chances qu’on les retrouve, donc les deux équipes ont tenté d’envoyer un message », insiste lui aussi Donovan Mitchell. « On pouvait le sentir dans la salle et ce sera pareil vendredi. »

Battre Atlanta, c’était donc l’agréable. L’utile, c’est cette quatrième victoire d’affilée, qui permet de mettre la pression sur les Knicks. Et aussi d’arriver dans une dynamique positive avant le premier tour.

« C’était comme un match de playoffs. Il y a des hauts et des bas, on était devant et ils sont revenus. On a été bon à la fin et on a fait beaucoup de bonnes choses », analyse Kenny Atkinson. Evan Mobley ajoute que, selon lui, « les gars sont prêts ». « Mentalement et physiquement, on y est. Ça arrive et on doit être le plus prêt possible », poursuit l’intérieur.

Pour pousser la comparaison avec les playoffs, il faudrait un nouveau duel face à Atlanta, et ça tombe bien, comme Donovan Mitchell le glissait, les deux équipes se retrouveront dès ce vendredi. Avant peut-être donc un premier tour dans dix jours.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Donovan Mitchell 69 33:26 48.1 36.4 86.3 0.7 3.8 4.5 5.7 2.8 1.5 0.3 2.3 27.8
James Harden 24 34:10 48.1 44.0 82.7 0.5 4.5 5.0 7.9 3.2 0.8 0.5 2.1 20.5
Evan Mobley 63 32:01 54.8 30.1 60.6 2.4 6.5 8.9 3.7 1.9 0.8 1.7 2.5 18.2
Darius Garland 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 2.8 0.8 0.1 1.8 18.0
Jarrett Allen 55 27:05 64.2 10.0 70.8 2.6 5.9 8.5 1.8 1.3 1.0 0.9 1.7 15.3
De'andre Hunter 43 26:10 42.3 30.8 86.9 0.7 3.6 4.2 2.1 1.7 0.7 0.1 2.5 14.0
Jaylon Tyson 64 26:59 49.6 45.5 74.3 1.8 3.3 5.1 2.2 1.5 0.8 0.4 2.5 13.1
Sam Merrill 51 26:28 45.9 41.9 85.5 0.5 2.1 2.6 2.4 0.8 0.6 0.1 2.4 12.9
Max Strus 9 25:07 48.1 44.8 75.0 0.9 5.1 6.0 2.2 0.8 0.3 0.0 3.1 12.7
Keon Ellis 27 25:11 50.3 36.6 80.6 0.9 2.0 2.8 1.7 0.7 1.4 0.9 2.3 8.7
Dennis Schröder 28 21:47 40.5 28.8 85.5 0.4 2.0 2.3 4.4 1.5 0.8 0.2 1.4 8.4
Thomas Bryant 60 12:12 50.6 35.9 80.3 1.0 2.4 3.4 0.6 0.5 0.3 0.4 1.3 6.2
Dean Wade 57 22:26 43.2 35.4 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 0.3 0.8 0.4 1.6 5.8
Nae'qwan Tomlin 62 15:17 47.3 21.5 75.4 1.3 1.5 2.8 0.8 0.4 0.6 0.5 2.0 5.5
Tyrese Proctor 48 10:23 39.3 33.6 88.1 0.2 0.9 1.1 1.3 0.6 0.5 0.0 1.2 4.9
Lonzo Ball 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.5 1.3 0.3 1.3 4.6
Craig Porter Jr. 62 17:47 44.4 34.8 57.9 1.3 2.1 3.4 3.2 0.9 0.9 0.6 1.1 4.5
Larry Nance Jr. 33 12:29 39.7 33.3 45.5 0.8 1.8 2.6 0.9 0.5 0.6 0.2 1.6 3.5
Chris Livingston 3 5:40 57.1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.3 3.0
Riley Minix 4 4:15 66.7 66.7 0 0.3 0.5 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5
Luke Travers 12 8:35 25.0 6.3 100.0 0.8 1.3 2.0 0.8 0.3 0.6 0.3 0.5 2.3
Tristan Enaruna 7 6:34 38.9 16.7 0.0 0.7 0.7 1.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 2.1
Olivier Sarr 2 2:30 0 0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5
Darius Brown 1 3:00 0.0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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