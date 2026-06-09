Les Knicks n’avaient plus perdu depuis 46 jours…

Après les deux victoires à San Antonio, les Knicks allaient-ils réussir à conclure les Finals en quatre matches et ainsi égaler la meilleure série de victoires de l’histoire des playoffs, avec 15 succès de rang, comme les Warriors en 2017 ? Le Game 3 à New York a rendu son verdict, avec une victoire des Spurs. Cette dernière relance la série entre les deux équipes et stoppe celle historique de Jalen Brunson et compagnie.

Depuis la défaite dans le Game 3 à Atlanta, le 23 avril, au premier tour des playoffs, les troupes de Mike Brown avaient enchaîné 13 victoires consécutives. Cela faisait donc 46 jours que la franchise n’avait pas connu la défaite…

« J’ai dit à mes joueurs que ce n’est pas une série au meilleur des sept matches par hasard », rappelle le coach face à ce retour à la réalité après des semaines dans les nuages. « C’est une grande équipe en face, bien coachée, avec un joueur unique. Ça ne sera pas facile. Il faut prendre les possessions et les matchs les uns après les autres. »

Comment digérer un premier revers en quasiment sept semaines ? Est-ce une sensation un peu étrange de perdre à nouveau un match ? « Ce n’est pas une sensation surprenante », assure totuefois OG Anunoby. « C’est une grande équipe en face, qui n’allait pas laisser tomber. Tout ce qu’on peut faire, c’est de passer à autre chose, apprendre de ce match, accepter l’adversité et y répondre. »

Toujours aussi froid en conférence de presse, depuis le début de la série face aux Spurs, Jalen Brunson n’a pas l’air vraiment bousculé par cette défaite.

« Que l’on gagne ou que l’on perde, notre état d’esprit est toujours tourné vers l’idée de faire mieux le match d’après », confirme le meneur. « On a fait de notre mieux pour apprendre de nos victoires ces dernières semaines, et maintenant, il faut apprendre d’une défaite. Le plus important, c’est qu’on va tirer les leçons, peu importe le résultat. On sait qu’il y a des points à améliorer avant le prochain match. L’état d’esprit reste le même. »