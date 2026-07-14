John Wall s’imagine devenir GM en NBA

Fin avril, John Wall devenait président des opérations basket de l’université Howard, située à Washington. Aux côtés du coach Kenny Blakeney et du GM Daniel Marks, il aidera au développement du programme avec un rôle précis : gestion de l’effectif, recrutement, portail des transferts, dossiers NIL, relations avec les agents et accompagnement des joueurs.

Quelques mois après avoir annoncé officiellement sa retraite, l’ancien meneur de jeu a donc ouvert un nouveau chapitre de sa vie, en ayant un objectif très concret à long terme : une place en NBA.

« Je veux apprendre comment ça fonctionne dans les bureaux et je veux devenir, un jour, General Manager », lance celui qui a également officié comme consultant pour Prime Video cette saison.

Focalisé sur son nouveau rôle

À l’image de Stephen Curry (Davidson), Trae Young (Oklahoma) ou encore Patty Mills (Hawaï), John Wall a rejoint cette liste de joueurs dernièrement attirés par des postes dans les bureaux en NCAA. À la différence près qu’il n’est plus en activité et possède donc plus de temps pour se concentrer sur sa nouvelle mission à responsabilités.

« Dès que je suis dans le coin et que j’ai une journée de libre, j’aime bien passer une tête pour saluer tout le monde et discuter avec le coach. J’ai beaucoup plus de temps libre que les gars qui jouent encore dans la ligue et qui occupent ce rôle », confirme le quintuple All-Star. « On est constamment dans des groupes de discussion toute la journée, à se tenir au courant du programme et des matchs. Et dès que je remets les pieds à D.C., je veux venir les voir s’entraîner, les regarder jouer des pick-up games et discuter avec certains jeunes pour essayer de les guider. »

Un recrutement qui fait sens sur différents aspects pour les Bison, quand on sait que John Wall a passé la majeure partie de sa carrière chez les Wizards et que son simple nom peut suffire à convaincre des jeunes d’adhérer au programme que veut mettre en place l’université Howard.