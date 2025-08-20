John Wall devient consultant pour Amazon

Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Blake Griffin ou encore Steve Nash, et maintenant… John Wall. Tout juste retraité, de façon plus officielle, le désormais ancien joueur est, en effet, le dernier All-Star à rejoindre les plateaux d'Amazon Prime, comme rapporté par le Washington-Post.

« Si tu n'as jamais vraiment eu l'occasion de t'asseoir avec moi pour discuter, tu ne comprendras juste pas vraiment à quel point j'aime le basket et quel est mon QI basket, car je peux te dire qui est le meilleur joueur du pays, chez les filles et chez les garçons, au lycée comme à l'université, et en NBA ou en WNBA » a d'ailleurs glissé l'intéressé à nos confrères, par téléphone.

Une nouvelle fonction de consultant que John Wall a particulièrement hâte d'occuper, à bientôt 35 ans, tandis que Prime Video diffusera 67 matchs de la prochaine saison régulière, le play-in ainsi que quelques matchs de playoffs.

« Il y a un mélange d'émotions et de sentiments, mais je vais tout donner, comme je l'ai fait sur un terrain de basket » a assuré celui qui avait déjà été aperçu en train de commenter la G-League en début d'année, le conduisant ensuite à apparaître sur NBA TV. « En espérant pouvoir avoir une longue, très longue carrière dans ce milieu. Je pense que ça va être excitant. »

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.