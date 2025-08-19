John Wall prend sa retraite

« Si j'ai encore cette faim, ce désir d'être en NBA, alors je vais continuer de suivre mon rêve d'y revenir. Je dois seulement être patient et prêt. » En novembre 2023, quelques mois après ses derniers matches en NBA, John Wall affirmait encore vouloir poursuivre sa carrière. Un an après, l'ancien meneur des Wizards disait même qu'il aimerait « jouer un dernier match » afin de « pouvoir quitter le terrain à ma façon ».

Mais ça n'arrivera pas. En effet, via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, l'ancien meneur de jeu a annoncé sa retraite, à bientôt 35 ans (il les aura le 5 septembre).

La fin d'un rêve donc, celui de revenir en NBA pour effacer une seconde partie de carrière éprouvante. Premier choix de la Draft 2010, John Wall impressionne très vite avec ses qualités : il va vite, dribble très bien, il est capable de frapper de loin et devient un All-Star et un des meilleurs passeurs de la NBA. Comme Derrick Rose et Russell Westbrook, il incarne cette nouveau race de meneurs de jeu, très rapides et puissants.

Avec lui et Bradley Beal, les Wizards deviennent une place forte de la conférence Est, avec notamment une demi-finale de conférence 2017 disputée face aux Celtics, avec une défaite dans le Game 7. Entre son record personnel à 23.7 points par match et ce parcours en playoffs, cette saison est alors le sommet de sa carrière.

Les blessures l'ont plombé

Puis, les blessures s'en mêlent, une au talon déjà, puis surtout une rupture du tendon d'Achille, en tombant chez lui. C'est le début de la fin ou presque puisque, entre 2019 et son départ de Washington et 2023, il ne va jouer que 74 matches (une saison blanche à rester assis à Houston…), en n'étant plus le même joueur qu'avant. En même temps, il doit gérer d'importants soucis personnels (décès de sa mère et sa grand-mère) et pense même au suicide.

Quintuple All-Star, et après avoir porté les maillots des Wizards, des Rockets et des Clippers, John Wall quitte la NBA avec 18.7 points et 8.9 passes de moyenne en 647 matches. Il restera de lui de superbes images, de très bonnes saisons mais aussi, surtout même, des regrets de ne pas l'avoir vu (comme D-Rose) davantage que quelques années à son meilleur niveau.

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.