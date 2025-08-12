Bradley Beal aux Clippers pour combler son “besoin d’une bague”

Parmi les nombreuses acquisitions des Clippers durant l’intersaison, il y a la signature de Bradley Beal. Après deux saisons compliquées du côté de Phoenix, le triple All-Star est parvenu à négocier un “buy-out” avec la franchise de l’Arizona et a rejoint Los Angeles. L’arrière a signé un contrat de deux ans pour 11 millions de dollars, avec une “player option” pour la 2e année. Un choix qu’il explique par son envie insatiable de remporter un titre.

“J’ai besoin d’une bague”, avoue-t-il. “J’en veux une à tout prix et j’ai l’impression de connaître une deuxième jeunesse. Je suis très excité par cette opportunité et cette ville. C’est un nouvel environnement, mais un environnement qui a envie de gagner.”

Si Bradley Beal arrive aux Clippers pour soulever le trophée Larry O’Brien, le “front office” de Los Angeles est ravi de l’accueillir pour combler la perte de Norman Powell, transféré au Heat.

“Bradley Beal est l’un des arrières les plus talentueux de la Ligue”, rappelait le président des opérations basket des Clippers, Lawrence Frank. “Il va apporter du tir et de la création en attaque. Il avait de nombreuses options et il a choisi les Clippers. Nous allons tout faire pour l’aider à atteindre les standards qu’il s’est fixés tout au long de sa carrière.”

Du numéro 3 au numéro 0

Bradley Beal n’est pas le seul joueur débarqué à Los Angeles dans l’optique de remporter un titre avant la fin de sa carrière. Pour sa dernière saison, Chris Paul a décidé de rentrer à la maison en signant aux Clippers. Même si Bradley Beal est arrivé le premier, il n’a pas hésité à céder son numéro 3 à son nouveau coéquipier.

“Chris [Paul] a de la chance qu'on s'entende bien en dehors du basket”, plaisante-t-il. Sur la question du numéro 3, il ajoute : “C’est comme une relation de grand frère. J’avais le choix, mais en réalité je ne l’avais pas. La question ne s’est même pas posée. Vous ne savez pas si c’est vraiment sa dernière saison, ça, c’est à lui de le dire. Mais si c’est le cas alors je veux qu’il la fasse avec son numéro de toujours.”

Ainsi, Bradley Beal a laissé son numéro 3 pour récupérer le 0, un numéro qu’il n’a jamais porté durant sa carrière en NBA.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Bradley Beal Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 WAS 56 31 41.0 38.6 78.6 0.8 3.0 3.8 2.4 2.0 0.9 1.6 0.5 13.9 2013-14 WAS 73 35 41.9 40.2 78.8 0.7 3.0 3.7 3.3 2.1 1.0 1.8 0.2 17.1 2014-15 WAS 63 34 42.7 40.9 78.3 0.9 2.9 3.8 3.1 2.2 1.2 2.0 0.3 15.3 2015-16 WAS 55 31 44.9 38.7 76.7 0.7 2.7 3.4 2.9 2.1 1.0 2.0 0.2 17.4 2016-17 WAS 77 35 48.2 40.4 82.5 0.7 2.4 3.1 3.5 2.2 1.1 2.0 0.3 23.1 2017-18 ☆ WAS 82 36 46.0 37.5 79.1 0.7 3.7 4.4 4.5 2.0 1.2 2.6 0.4 22.6 2018-19 ☆ WAS 82 37 47.5 35.1 80.8 1.1 3.9 5.0 5.5 2.8 1.5 2.7 0.7 25.6 2019-20 WAS 57 36 45.5 35.3 84.2 0.9 3.3 4.2 6.1 2.2 1.2 3.4 0.4 30.5 2020-21 ☆ WAS 60 36 48.5 34.9 88.9 1.2 3.5 4.7 4.4 2.3 1.1 3.1 0.4 31.3 2021-22 WAS 40 36 45.1 30.0 83.3 0.9 3.8 4.7 6.6 2.4 0.9 3.4 0.4 23.2 2022-23 WAS 50 34 50.6 36.5 84.2 0.8 3.1 3.9 5.4 2.1 0.9 2.9 0.7 23.2 2023-24 PHX 53 33 51.3 43.0 81.3 1.0 3.4 4.4 5.0 2.4 1.0 2.5 0.5 18.2 2024-25 PHX 53 32 49.7 38.6 80.3 0.6 2.7 3.3 3.7 2.6 1.1 1.9 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.