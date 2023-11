John Wall rêve toujours de NBA

C’est peu dire que la carrière de John Wall est à l’arrêt depuis 2019 et son départ des Wizards. Les nombreuses blessures et une saison passée sur le banc à Houston ont plombé ses dernières années. Si bien qu’il n’a joué que 74 matches depuis quatre ans…

Les derniers datent de janvier, avec les Clippers. Puis il a été transféré à Houston, avant d’être encore coupé. Depuis, il n’a pas retrouvé d’équipe pour commencer la saison 2023/2024. Il n’est pas découragé pour autant.

« J’adore ce sport, je continue de me lever à 6h du matin pour m’entraîner. Je suis toujours déterminé à revenir et je pense que quelque chose va se produire prochainement », annonce-t-il à BasketNews. « J’aime toujours les efforts à fournir au quotidien. Je travaille encore et toujours. Si j’ai encore cette faim, ce désir d’être en NBA, alors je vais continuer de suivre mon rêve d’y revenir. Je dois seulement être patient et prêt. »

Un maillot NBL à son nom

De passage en Australie pour quelques jours, chez les South East Melbourne Phoenix en NBL, une équipe dont il possède des parts, le meneur de jeu a pour le moment écarté l’idée de porter le maillot du club australien. Sa priorité reste la NBA.

« On ne sait jamais de quoi le futur est fait. Je ne vais faire aucune promesse. Ils m’ont fait une surprise car j’étais venu avec mes affaires, mais ils avaient un short et un maillot pour moi. C’était cool de porter le maillot. Je vais demander aux gars de le signer et je vais le ramener chez moi pour le mettre dans mon armoire à trophées. »

L’ancien All-Star a ainsi partagé une partie de l’entraînement avec les joueurs de l’équipe australienne. « J’ai fait quelques exercices, pas de match. Je ne voulais pas en faire trop, seulement être là, voir les gars. Je voulais voir leur quotidien, leur entraînement par rapport au mien, les systèmes qu’ils utilisent, des choses comme ça ».

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.