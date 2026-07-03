Billy Donovan est le nouvel assistant de Mitch Johnson à San Antonio !

Parti de Chicago il y a deux mois et demi, et pisté un temps par le Magic et North Carolina, Billy Donovan retrouve déjà un poste, car il est très apprécié en NBA, mais ce n’était pas celui qu’on l’imaginait récupérer.

Car d’après ESPN, le voilà ainsi nommé premier assistant de Mitch Johnson sur le banc des Spurs. Une fonction occupée jusqu’ici par Sean Sweeney, depuis embauché par… Orlando.

Un sacré changement pour Billy Donovan, « head coach » du Thunder (2015-20) et des Bulls (2020-26) pendant une décennie en NBA. Après avoir été l’entraîneur de Marshall (1994-96) et surtout Florida (1996-2015) en NCAA, où il a gagné deux titres en 2006 puis 2007.

À 61 ans, le technicien aura donc la lourde tâche de succéder à Sean Sweeney à San Antonio, dans un style plus porté sur l’attaque, et il rejoint là une formation aussi ambitieuse que familiale et exigeante, où son expérience et son expertise ne seront pas de trop pour aider les joueurs texans à aller au bout dans un avenir proche.