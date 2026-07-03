Kenrich Williams rempile finalement avec Oklahoma City

Champion avec le Thunder en 2025, Kenrich Williams ne quittera pas l’équipe avec laquelle il s’épanouit depuis 2020. En effet, Chris Haynes révèle qu’il a accepté de rempiler à OKC pour un an et environ 5 millions de dollars.

Oklahoma City avait pourtant d’abord choisi de ne pas activer sa « player option » à 7.2 millions de dollars, le laissant devenir « free agent ». Le Thunder récupère donc son soldat à un tarif plus avantageux, tout en conservant l’un des vétérans les plus appréciés du vestiaire.

Même avec un rôle limité sur le terrain, Kenrich Williams reste en effet utile dans la rotation : 6.5 points, 3.3 rebonds et 1.4 passe de moyenne cette saison, en une quinzaine de minutes.

Après les départs d’Isaiah Joe et Aaron Wiggins, Oklahoma City conserve donc un autre cadre de son groupe après Lu Dort et Isaiah Hartenstein. En attendant de savoir ce qu’il adviendra de Cason Wallace.

L’effectif du Thunder 2026/27 Meneurs : Cason Wallace, Nikola Topic, Jared McCain, Ajay Mitchell, Bennett Stirtz Arrières/Ailiers : Shai Gilgeous-Alexander, Alex Caruso, Luguentz Dort, Jalen Williams, Kenrich Williams Intérieurs : Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams, Aday Mara, Thomas Sorber

Kenrich Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NO 46 23:27 38.4 33.3 68.4 1.2 3.6 4.8 1.8 2.1 1.0 0.8 0.4 6.1 2019-20 NO 39 21:20 34.7 25.8 34.6 1.3 3.5 4.8 1.5 2.3 0.7 0.6 0.5 3.5 2020-21 OKC 66 21:36 53.3 44.4 57.1 1.3 2.9 4.1 2.3 2.2 0.8 1.2 0.3 8.0 2021-22 OKC 49 21:53 46.1 33.9 54.5 1.5 3.0 4.5 2.2 1.7 0.9 0.9 0.2 7.4 2022-23 OKC 53 22:45 51.7 37.3 43.6 1.8 3.1 4.9 2.0 2.1 0.8 0.6 0.3 8.0 2023-24 OKC 69 14:55 46.8 39.7 50.0 0.9 2.1 3.0 1.3 1.5 0.6 0.5 0.1 4.7 2024-25 OKC 69 16:24 48.3 38.6 71.8 0.9 2.6 3.5 1.4 1.6 0.6 0.6 0.1 6.3 2025-26 OKC 56 15:16 47.3 38.8 63.5 1.1 2.3 3.3 1.4 1.1 0.6 0.8 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.