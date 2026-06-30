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Les Nets sur les pistes de Trey Murphy III et de Cason Wallace

Publié le 30/06/2026 à 9:54 Twitter Facebook

NBA – Les Nets cherchent à quitter les profondeurs de la NBA la saison prochaine et deux joueurs sont mentionnés pour renforcer l’effectif : Trey Murphy III et Cason Wallace.

Cason Wallace

Pour acquérir James Harden en 2021, les Nets avaient inclus un «pick swap» pour le choix du premier tour en 2027. Brooklyn n’a pas le contrôle sur son pick pour la prochaine Draft et «tanker» ne servira donc à rien. Les Nets abordent donc cette intersaison avec l’objectif d’améliorer leur effectif pour être, un minimum, plus compétitifs la saison prochaine.

Si la deuxième franchise de New York a déjà été active avec l’arrivée de Julius Randle, le «front office» aurait deux nouveaux noms dans le viseur, selon le New York Post : Trey Murphy III et Cason Wallace.

Le premier est l’un des ailiers les plus convoités de la Ligue grâce à ses qualités défensives, mais surtout son adresse à 3-points. Le «3-and-D» des Pelicans sort d’une saison à 21.5 points de moyenne où il a tourné à 37.5 % de réussite derrière l’arc. Cependant, les Pelicans risquent d’être gourmands sur la contrepartie, ce qui pourrait compliquer la transaction. On évoque trois premiers tours de Draft !

Cason Wallace prêt à quitter OKC ?

Du côté de Cason Wallace, le New York Post indique que l’arrière serait prêt à quitter le Thunder. Free agent protégé dans un an, le joueur de 22 ans aimerait toucher un joli chèque et OKC pourrait se montrer réticent selon sa demande. La solution pourrait donc se trouver chez les Nets même si une telle opération pourrait coûter plusieurs choix de Draft aux pensionnaires du Barclays Center.

Par ailleurs, Brooklyn a de la place dans sa masse salariale puisque le «front office» débute cette «free agency» avec une enveloppe située aux alentours des 40 millions de dollars. Une somme qui pourrait permettre de prolonger Cason Wallace dans un an, ou d’absorber les 27 millions de dollars que devra toucher Trey Murphy III la saison prochaine.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Michael Porter Jr. 52 32:29 46.3 36.3 85.9 1.3 5.7 7.1 3.0 2.3 1.1 0.3 2.2 24.2
Cam Thomas 24 24:15 39.9 32.5 84.3 0.4 1.4 1.8 3.1 2.0 0.2 0.1 1.3 15.6
Noah Clowney 66 26:58 39.6 32.9 80.4 0.8 3.3 4.1 1.6 1.5 0.8 0.7 2.5 12.3
Nic Claxton 69 27:50 57.1 15.8 61.6 2.4 4.5 6.9 3.7 1.4 0.7 1.1 2.3 11.7
Josh Minott 16 19:15 49.1 39.5 80.0 0.5 2.0 2.5 0.8 1.4 1.3 0.8 1.4 10.8
Egor Dëmin 52 25:09 39.9 38.5 83.1 0.4 2.8 3.2 3.3 1.7 0.8 0.3 1.8 10.3
Ziaire Williams 56 22:53 42.5 34.3 85.0 0.5 1.9 2.4 1.1 1.1 1.4 0.4 2.1 10.2
Danny Wolf 57 20:49 40.5 32.2 77.1 1.0 3.9 4.9 2.2 1.3 0.5 0.6 2.2 8.9
Nolan Traore 56 22:12 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.3 0.8 0.4 2.1 8.9
Day'ron Sharpe 62 18:43 60.1 23.1 67.8 2.8 3.9 6.7 2.3 1.7 1.1 0.4 2.4 8.7
Malachi Smith 15 23:56 48.5 43.5 100.0 0.8 2.6 3.4 3.3 0.9 0.8 0.3 0.9 8.3
Chaney Johnson 17 20:28 54.3 30.0 80.0 1.9 2.7 4.6 2.1 1.2 0.9 0.5 3.0 8.2
Trevon Scott 6 30:20 38.0 31.6 66.7 1.7 3.5 5.2 1.7 0.7 1.3 0.8 2.0 8.0
Tyson Etienne 24 15:50 40.0 39.8 83.3 0.2 0.9 1.1 1.7 0.7 0.5 0.0 2.0 7.9
Ben Saraf 44 20:49 39.6 21.1 83.0 0.5 1.6 2.1 3.3 2.3 0.9 0.2 1.8 7.5
Tyrese Martin 37 18:49 39.2 33.6 73.1 0.9 2.0 2.9 1.9 0.9 0.6 0.1 0.8 7.3
Terance Mann 63 24:16 45.7 36.4 78.8 1.1 2.1 3.2 3.0 1.1 0.7 0.2 2.5 7.2
Ochai Agbaji 20 16:09 45.5 34.9 78.6 0.7 1.7 2.3 0.9 0.6 0.4 0.3 0.9 6.7
Drake Powell 63 20:57 40.2 28.0 89.6 0.3 1.4 1.8 1.4 1.0 0.6 0.2 1.4 6.5
Jalen Wilson 54 15:54 39.6 35.5 71.9 0.3 1.8 2.1 0.9 0.7 0.4 0.0 1.6 6.4
E.j. Liddell 26 13:25 48.6 34.6 80.8 0.5 2.1 2.7 0.9 0.6 0.2 0.4 1.7 5.7
Grant Nelson 4 8:45 55.6 0 70.0 0.3 1.3 1.5 1.3 1.0 0.3 1.3 1.5 4.3

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Thibault Mairesse
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