Les Nets sur les pistes de Trey Murphy III et de Cason Wallace

Pour acquérir James Harden en 2021, les Nets avaient inclus un «pick swap» pour le choix du premier tour en 2027. Brooklyn n’a pas le contrôle sur son pick pour la prochaine Draft et «tanker» ne servira donc à rien. Les Nets abordent donc cette intersaison avec l’objectif d’améliorer leur effectif pour être, un minimum, plus compétitifs la saison prochaine.

Si la deuxième franchise de New York a déjà été active avec l’arrivée de Julius Randle, le «front office» aurait deux nouveaux noms dans le viseur, selon le New York Post : Trey Murphy III et Cason Wallace.

Le premier est l’un des ailiers les plus convoités de la Ligue grâce à ses qualités défensives, mais surtout son adresse à 3-points. Le «3-and-D» des Pelicans sort d’une saison à 21.5 points de moyenne où il a tourné à 37.5 % de réussite derrière l’arc. Cependant, les Pelicans risquent d’être gourmands sur la contrepartie, ce qui pourrait compliquer la transaction. On évoque trois premiers tours de Draft !

Cason Wallace prêt à quitter OKC ?

Du côté de Cason Wallace, le New York Post indique que l’arrière serait prêt à quitter le Thunder. Free agent protégé dans un an, le joueur de 22 ans aimerait toucher un joli chèque et OKC pourrait se montrer réticent selon sa demande. La solution pourrait donc se trouver chez les Nets même si une telle opération pourrait coûter plusieurs choix de Draft aux pensionnaires du Barclays Center.

Par ailleurs, Brooklyn a de la place dans sa masse salariale puisque le «front office» débute cette «free agency» avec une enveloppe située aux alentours des 40 millions de dollars. Une somme qui pourrait permettre de prolonger Cason Wallace dans un an, ou d’absorber les 27 millions de dollars que devra toucher Trey Murphy III la saison prochaine.