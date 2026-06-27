Draft
Avec Meleek Thomas, les Cavaliers ont joint l’utile à l’agréable
La Draft 2026 confirme le regain d’audience de la NBA
Michigan, économies ou Français… Les mentions de la Draft 2026
Sergio De Larrea attendu aux Mavericks dans un an ?

Le Thunder verrouille Isaiah Hartenstein jusqu’en 2029

Publié le 27/06/2026 à 6:39 Twitter Facebook

NBA – Oklahoma City a trouvé un accord avec Isaiah Hartenstein pour un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur trois ans.

Isaiah HartensteinAprès avoir allégé sa masse salariale en se séparant d’Aaron Wiggins et Isaiah Joe, le Thunder utilise une partie de sa marge de manœuvre pour verrouiller Isaiah Hartenstein. Le pivot allemand a trouvé un accord avec Oklahoma City pour un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur trois ans !

L’accord comprend également un « trade kicker » de 15% en cas de transfert, ainsi qu’une option mutuelle avant la dernière année, qui pourrait permettre aux deux camps de retravailler le contrat à l’été 2028.

Deux ans après son arrivée via la « free agency » en provenance de New York, Isaiah Hartenstein va donc poursuivre l’aventure dans l’Oklahoma, où il s’est rapidement imposé comme l’une des pièces importantes du puzzle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dès sa première saison dans l’effectif, le Thunder a remporté le titre NBA.

Sur ses deux saisons avec OKC, Isaiah Hartenstein a tourné à 10.3 points, 10.1 rebonds et 3.7 passes de moyenne, en apportant sa lecture du jeu, ses écrans, ses rebonds et sa présence physique dans la raquette, avec Chet Holmgren.

Dans un effectif bâti autour de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, le pivot de 28 ans offre un profil complémentaire précieux. Plus massif que Chet Holmgren, meilleur passeur que la plupart des pivots, il permet au Thunder de varier ses configurations sans renoncer à son identité collective.

Reste désormais à voir jusqu’où Oklahoma City pourra aller dans sa volonté de conserver son noyau dur, champion en 2025. Après les départs d’Aaron Wiggins et Isaiah Joe, le dossier Luguentz Dort pourrait lui aussi devenir sensible, alors que les champions NBA doivent déjà composer avec les contraintes du « second apron ».

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9
2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7
2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3
2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5
2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3
2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0
2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8
2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2
2025-26 OKC 47 24:11 62.2 0.0 61.0 3.2 6.3 9.4 3.5 2.5 1.0 1.7 0.8 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Oklahoma City Thunder en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes