Le Thunder verrouille Isaiah Hartenstein jusqu’en 2029

Après avoir allégé sa masse salariale en se séparant d’Aaron Wiggins et Isaiah Joe, le Thunder utilise une partie de sa marge de manœuvre pour verrouiller Isaiah Hartenstein. Le pivot allemand a trouvé un accord avec Oklahoma City pour un nouveau contrat de 75 millions de dollars sur trois ans !

L’accord comprend également un « trade kicker » de 15% en cas de transfert, ainsi qu’une option mutuelle avant la dernière année, qui pourrait permettre aux deux camps de retravailler le contrat à l’été 2028.

Deux ans après son arrivée via la « free agency » en provenance de New York, Isaiah Hartenstein va donc poursuivre l’aventure dans l’Oklahoma, où il s’est rapidement imposé comme l’une des pièces importantes du puzzle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, dès sa première saison dans l’effectif, le Thunder a remporté le titre NBA.

Sur ses deux saisons avec OKC, Isaiah Hartenstein a tourné à 10.3 points, 10.1 rebonds et 3.7 passes de moyenne, en apportant sa lecture du jeu, ses écrans, ses rebonds et sa présence physique dans la raquette, avec Chet Holmgren.

Dans un effectif bâti autour de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren, le pivot de 28 ans offre un profil complémentaire précieux. Plus massif que Chet Holmgren, meilleur passeur que la plupart des pivots, il permet au Thunder de varier ses configurations sans renoncer à son identité collective.

Reste désormais à voir jusqu’où Oklahoma City pourra aller dans sa volonté de conserver son noyau dur, champion en 2025. Après les départs d’Aaron Wiggins et Isaiah Joe, le dossier Luguentz Dort pourrait lui aussi devenir sensible, alors que les champions NBA doivent déjà composer avec les contraintes du « second apron ».

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 47 24:11 62.2 0.0 61.0 3.2 6.3 9.4 3.5 2.5 1.0 1.7 0.8 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.