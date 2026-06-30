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Un nouveau contrat de trois ans pour Robert Williams III à Portland

Publié le 30/06/2026 à 17:53 Twitter Facebook

NBA – Doublure de Donovan Clingan chez les Blazers, Robert Williams III reçoit 44 millions de dollars sur trois ans de leur part pour y rester.

Robert Williams IIIFinalement, malgré l’intérêt supposé des Celtics, Robert Williams III ne bougera pas de l’Oregon cet été. Comme annoncé par ESPN, le voilà qui rempile chez les Blazers pour trois ans, et 44 millions de dollars.

Le choix de la stabilité et de la sécurité pour les dirigeants de Portland, décidément très actifs en ce moment, et qui conservent donc leur principale doublure au poste de pivot. Très souvent blessé, le « Time Lord » était parvenu à retrouver la santé cette saison, juste avant la fin de son contrat, disputant 59 rencontres en sortie de banc (pour 6.7 points, 7 rebonds et 1.5 contre de moyenne).

Davantage responsabilisé en playoffs pour gêner Victor Wembanyama (9.6 points, 7.4 rebonds, 2.6 passes et 1.2 contre de moyenne), Robert Williams III continuera de faire souffler Donovan Clingan la saison prochaine. En plus d’assurer les arrières de Damian Lillard et surtout Ja Morant en défense. En attendant de retrouver Jaylen Brown, comme à Boston ?

Robert Williams III Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 BOS 31 9:08 70.6 60.0 0.9 1.7 2.6 0.2 1.2 0.3 0.3 1.3 2.6
2019-20 BOS 29 13:23 72.7 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2
2020-21 BOS 52 18:57 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0
2021-22 BOS 61 29:34 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.2 0.9 1.0 2.2 10.0
2022-23 BOS 35 23:33 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0
2023-24 POR 6 19:50 65.4 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8
2024-25 POR 20 17:33 64.1 33.3 88.2 1.8 4.2 5.9 1.1 1.6 0.7 0.9 1.7 5.8
2025-26 POR 59 17:05 70.8 39.1 59.6 2.4 4.6 7.0 1.0 1.3 0.6 0.8 1.5 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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