Les Celtics envisagent des retrouvailles avec Robert Williams III

S’ils ont vu Giannis Antetokounmpo leur passer sous le nez, les Celtics cherchent toujours du renfort à l’intérieur. Et parmi les pistes explorées, il y aurait celle d’un retour de Robert Williams III…

Transféré de Boston vers Portland en 2023, dans le cadre de l’échange autour de Jrue Holiday, le « Time Lord » a connu des saisons compliquées dans l’Oregon, toujours freiné par les blessures. En trois saisons avec les Blazers, il n’a pu jouer que 85 matchs, même s’il sort d’un exercice 2025/26 plus rassurant, avec 59 rencontres disputées.

Lorsqu’il est présent sur les parquets, Robert Williams reste un excellent protecteur de cercle, comme l’attestent ses 1.5 contre de moyenne la saison dernière, en seulement 17 minutes. Un profil que Boston connaît évidemment très bien. C’est avec les Celtics qu’il avait été élu dans la All-Defensive Second Team lors de la saison 2021/22, terminant aussi septième dans la course au titre de Défenseur de l’Année.

Les Lakers et Portland aussi sur le coup ?

Actuellement « free agent », Robert Williams III permettrait aux Celtics de densifier leur poste cinq avec surtout un profil qui leur manque. Pour le moment, les champions 2024 ne comptent que deux pivots : Neemias Queta et Luka Garza. Si le premier a affiché tous ses progrès lors de la dernière campagne, le second a su se créer une place dans la rotation au fil des mois, sans pour autant régler complètement la question de la dissuasion intérieure.

En récupérant Robert Williams, Boston retrouverait surtout un profil familier : un intérieur vertical, capable de prendre des rebonds, de verrouiller la raquette et de changer l’équilibre défensif d’une rotation.

À condition que son corps suive. Car c’est tout le dilemme autour du « Time Lord ». Ses qualités restent recherchées par beaucoup de « front office » en NBA, mais son historique médical impose une vraie prudence. Et les Celtics pourraient devoir jouer des coudes s’ils veulent retrouver leur ancien intérieur. Parmi les concurrents potentiels, il y aurait notamment les Lakers, tandis que les Blazers seraient également intéressés par une prolongation.

Robert Williams III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 BOS 31 9:08 70.6 60.0 0.9 1.7 2.6 0.2 1.2 0.3 0.3 1.3 2.6 2019-20 BOS 29 13:23 72.7 64.7 1.4 3.0 4.4 0.9 1.8 0.8 0.7 1.2 5.2 2020-21 BOS 52 18:57 72.1 0.0 61.6 2.6 4.3 6.9 1.8 2.0 0.8 1.0 1.8 8.0 2021-22 BOS 61 29:34 73.6 0.0 72.2 3.9 5.7 9.6 2.0 2.2 0.9 1.0 2.2 10.0 2022-23 BOS 35 23:33 74.7 0.0 61.0 3.0 5.4 8.3 1.4 1.9 0.6 1.0 1.4 8.0 2023-24 POR 6 19:50 65.4 77.8 1.8 4.5 6.3 0.8 2.8 1.2 1.2 1.2 6.8 2024-25 POR 20 17:33 64.1 33.3 88.2 1.8 4.2 5.9 1.1 1.6 0.7 0.9 1.7 5.8 2025-26 POR 59 17:05 70.8 39.1 59.6 2.4 4.6 7.0 1.0 1.3 0.6 0.8 1.5 6.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.