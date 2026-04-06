Où s’arrêtera Neemias Queta, le Most Improved Player des Celtics ?

Sur la lancée de son bon Eurobasket 2025, Neemias Queta a définitivement pris son envol en NBA avec Boston cette saison, profitant des départs successifs d’Al Horford, Kristaps Porzingis et Luke Kornet pour s’affirmer au poste 5.

La blessure depuis un mois de Nikola Vucevic, tout juste revenu dimanche, lui a permis de poursuivre sa montée en puissance. Les chiffres parlent pour lui puisqu’au delà de son impact en défense et son importance dans la mise en place de l’attaque, il impressionne aussi par son efficacité. Avec 64.3% de réussite au tir, seuls Jalen Duren (64.5), Deandre Ayton (67.4) et Rudy Gobert (68.6) font mieux cette saison.

Une saison à grandir à vue d’œil

Sa performance face aux Raptors a encore été précieuse, avec 18 points (à 9/10 au tir), 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres, pour un +/- de +30 qui en dit long sur son impact. On retiendra notamment sa claquette au dessus de Colin Murray-Boyles à 98-91 qui a donné le coup de boost nécessaire aux Celtics pour finir plus fort.

Pour Jaylen Brown, sa progression au fil de la saison en ferait presque un candidat au titre de Most Improved Player.

« Neemi est super. Il continue de progresser de façon régulière, dans sa façon de protéger le cercle, de mettre ses petits tirs, de prendre des rebonds… Il est au top. A mon avis, c’est probablement l’un des joueurs ayant le plus progressé cette année. Je ne sais pas s’il en course pour le trophée, mais il devrait l’être », a glissé JB. « Notre connectivité est bien meilleure. Sa compréhension du jeu s’est améliorée, son sens du jeu… Il voit où il doit se placer, il a été vraiment super pour l’équipe, et ça a été un privilège de voir son ascension. Quand on voit où il en était au début de la saison et ce qu’il produit aujourd’hui, c’est presque le jour et la nuit ».

Gagner d’abord

Même s’il reste loin de Ryan Rollins, Jalen Duren, Reed Sheppard ou encore Nickeil Alexander-Walker et Deni Avdija, Neemias Queta affiche tout de même une belle ligne de stats, doublée aux points, aux rebonds, aux passes, aux contres, aux interceptions.

Son évolution est indéniablement positive et le pari est plus que réussi pour Boston. Mais le plus important reste ailleurs pour Neemias Questa, qui s’épanouit surtout en voyant l’équipe enchaîner les victoires. Des performances collectives découlent d’ailleurs bien souvent les récompenses individuelles…

« J’ai l’impression d’avoir bien plaidé ma cause », a-t-il déclaré. « Mais comme on dit, ça fait partie des choses sur lesquelles on n’a aucun contrôle. En fin de compte, j’aide simplement l’équipe à gagner, et c’est mon objectif principal. Clairement, le titre de MIP est secondaire. Je suis simplement heureux d’aider mes coéquipiers, de participer au classement qu’on affiche en ce moment. Que je gagne le trophée ou pas, ça changera en rien ma perspective ni l’approche que j’adopte chaque soir ».

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8:00 44.7 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5:48 66.7 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11:54 64.4 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13:55 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 73 25:32 64.8 0.0 69.9 3.0 5.4 8.4 1.6 2.8 0.8 1.0 1.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.